Бургаският художник Стойко Даскалов представя натуралната красота в изложбата „Природно“, информират от Съюза на българските художници (СБХ) – домакин на събитието от 2 до 19 септември.

Припомнят, че авторът излага за втори път в галерията на „Шипка“ 6. Дебютът му там е през 2011 г.

„Стойко Даскалов експериментира с предмети от природата, остатъци от живот – черупка от костенурка, животински череп, раковина и т.н. Той е заинтригуван от „дизайна“ на тези свои находки, от естественото съвършенство на линиите, формите и цветовете. Можем да тълкуваме този интерес и като възхищение и идеализиране на създаденото от природата, което човекът би трябвало да вижда и да пази“, коментират от СБХ. По думите им подходът реди-мейд е привлекателен за художника – в предходни произведения той използва индустриални остатъци, „парчетии“ от различни твърди материали.

Стойко Даскалов е роден през 1971 в Бургас. През 1997 завършва Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Живопис“. Установява се в родния си град. Именно в Бургас са голяма част от самостоятелните му изложби – в галериите на Дружеството на бургаските художници, „Пролет“, „Неси“, „Георги Баев“. Има многобройни участия съвместно с други автори, както и в големи групови изложби и биеналета – Бургас, Стара Загора, Плевен, Варна, София, Велико Търново. Член на СБХ, секция „Живопис“, от 2010 г.

/ДД