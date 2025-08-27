Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова
Пациенти са били евакуирани от отделението по урология в хасковската болница заради пожар от неизправен климатик
БТА, Хасково, архив
Хасково,  
27.08.2025 21:12
 (БТА)

Пациенти от отделението по урология на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Хасково са били евакуирани тази вечер заради пожар, съобщи за БТА изпълнителният директор на здравното заведение д-р Георги Гелов. 

По негова информация причината за инцидента е неизправност в климатик в помещение на отделението. От урология са били изведени общо 11 пациенти. Те са настанени в отделенията по ортопедия и хирургия на болницата.

"Хората са добре. Няма пострадали и обгазени", каза д-р Гелов. Той посочи, че неизправният климатик вече е демонтиран. През утрешния ден ще се прецени дали има възможност за връщане на изведените пациенти отново по места им в отделението по урология.

/ТНП/

Към 22:01 на 27.08.2025 Новините от днес

