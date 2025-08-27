Иранската Революционна гвардия уби над 20 бунтовници сунити в северозападната провинция Систан и Белуджистан, съобщи агенция Тасним

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) уби над 20 бунтовници сунити от въоръжената групировка "Армия на справедливостта" ("Джайш ал Адъл") в северозападната провинция Систан и Белуджистан, съобщи иранската агенция Тасним.

Новинарската агенция, която е свързана с КГИР, информира, че по време на съвместна операция на иранската Революционна гвардия и местната полиция в главния град на провинцията Заедан са били убити 13 души, а други осем - в град Ираншар. Още няколко бунтовници са били арестувани и е конфискувано значително количество оръжия и боеприпаси.

Операцията е извършена в отговор на нападение от бунтовническата групировка срещу полицейски участък в провинцията, при което бяха убити петима полицаи, уточнява Тасним.

Миналия месец групировката щурмува съдебната палата в град Заедан, като уби шестима души и рани 22-ма други, припомня ДПА.

"Армията на справедливостта" се бори за независимост на провинция Систан и Белуджистан. Както Иран, така и САЩ са я класифицирали като терористична групировка.

Провинция Систан и Белуджистан е смятана за икономически по-слаба от останалата част на Иран и многократно е била обект на нападения от въоръжени групировки.

Голяма част от населението ѝ изповядва сунитски ислям за разлика от шиитската религия в останалата част на страната. Провинцията граничи с Пакистан и Афганистан.