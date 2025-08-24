Подробно търсене

Барселона навакса пасив от два гола и победи Леванте в Ла Лига

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Alberto Saiz
Валенсия,  
24.08.2025 08:46
 (БТА)

Отборът на Барселона се наложи над Леванте с 3:2 като гост в двубой от втория кръг в испанската Ла Лига. Каталунският гранд оглавява временното класиране със 6 точки, а тимът на Леванте се намира на 18-а позиция, след като претърпя второ поредно поражение от началото на сезона.

Барселона направи вълнуващ обрат през второто полувреме, преодолявайки пасив от два гола след слаба първа част. Гостите изостанаха с 0:1 в 15-ата минута, когато Иван Ромеро се възползва от свободно пространство в наказателното поле, за да вкара гол за Леванте.

Домакините удвои преднината си преди почивката. Алехандро Балде беше санкциониран за игра с ръка след проверка на ситуацията със системата за видеоарбитраж-ВАР и в седмата минута на добавеното време Хосе Луис Моралес реализира отсъдената дузпата за 2:0.

Маркъс Рашфорд, който дебютира за каталунския клуб, след като се присъедини под наем от Манчестър Юнайтед, беше титуляр, но бе заменен на полувремето.

Барселона се пребори за успеха след почивката, като Педри намали за 1:2 със зашеметяващ изстрел в 49-ата минута, пращайки топката горния ъгъл на вратата на Леванте. Само три минути по-късно, в 52-ата, Феран Торес изравни с добре изпълнен удар от воле.

Мачът изглеждаше близо до равенство до първата минута на добавеното време, когато Унай Елгесабал с глава неволно прати топката в мрежата на своя тим след центриране на Ламин Ямал и си отбеляза автогол, а Барселона спечели с 3:2.

Отборът, воден от старши треньора Ханси Флик ще гостува на Райо Валекано следващата седмица.

Първенство на Испания по футбол, срещи от втория кръг в Ла Лига:

Леванте - Барселона    2:3
Майорка - Селта        1:1
Атлетико Мадрид - Елче 1:1

по-късно днес:
Осасуна - Валенсия
Реал Сосиедад - Еспаньол
Виляреал - Жирона
Овиедо - Реал Мадрид

в понеделник:
Атлетик Билбао - Райо Валекано
Севиля - Хетафе

от петък:
Бетис - Алавес         1:0

/КМ/

