Кошмарният старт на Атлетико Мадрид в Ла Лига продължи, тимът стигна само до равенство с Елче

Христо Бонински
Снимка: Owen Humphreys/PA via AP
Мадрид,  
23.08.2025 22:34
 (БТА)

Атлетико Мадрид не успя да победи Елче в мач от втория кръг на Лига, като двубоят в испанската столица завърши 1:1.

И двата гола в мача паднаха още в първия четвърт част игра. Александър Сьорлот изведе Атлетико напред в резултата в осмата минута, но Рафаел Мир изравни в 15-ата след асистенция на Алваро Родригес.

Тимът на Диего Симеоне имаше игрово предимство до края на срещата, но така и не успя да намери пътя към вратата на гостите. В 68-ата минута на терена се появиха като резерви Антоан Гризман, Конър Галахър и Джакомо Распадори за домакините, но и те не успяха да донесат трите точки. Вратарят на Елче Матиас Дитуро направи някои ключови спасявания в последните минути.

Така кошмарният старт на Атлетико в Ла Лига продължи, след като отборът допусна пълен обрат на старта и загуби от Еспаньол с 1:2.

Първенство на Испания по футбол, срещи от втория кръг в Ла Лига:

Майорка - Селта             1:1
Атлетико Мадрид - Елче      1:1

по-късно днес:
Леванте - Барселона

в неделя:
Осасуна - Валенсия
Реал Сосиедад - Еспаньол
Виляреал - Жирона
Овиедо - Реал Мадрид

в понеделник:
Атлетик Билбао - Райо Валекано
Севиля - Хетафе

от петък:
Бетис - Алавес              1:0

