Кошмарният старт на Атлетико Мадрид в Ла Лига продължи, тимът стигна само до равенство с Елче

Атлетико Мадрид не успя да победи Елче в мач от втория кръг на Лига, като двубоят в испанската столица завърши 1:1.

И двата гола в мача паднаха още в първия четвърт част игра. Александър Сьорлот изведе Атлетико напред в резултата в осмата минута, но Рафаел Мир изравни в 15-ата след асистенция на Алваро Родригес.

Тимът на Диего Симеоне имаше игрово предимство до края на срещата, но така и не успя да намери пътя към вратата на гостите. В 68-ата минута на терена се появиха като резерви Антоан Гризман, Конър Галахър и Джакомо Распадори за домакините, но и те не успяха да донесат трите точки. Вратарят на Елче Матиас Дитуро направи някои ключови спасявания в последните минути.

Така кошмарният старт на Атлетико в Ла Лига продължи, след като отборът допусна пълен обрат на старта и загуби от Еспаньол с 1:2.

Първенство на Испания по футбол, срещи от втория кръг в Ла Лига:

Майорка - Селта 1:1 Атлетико Мадрид - Елче 1:1 по-късно днес: Леванте - Барселона в неделя: Осасуна - Валенсия Реал Сосиедад - Еспаньол Виляреал - Жирона Овиедо - Реал Мадрид в понеделник: Атлетик Билбао - Райо Валекано Севиля - Хетафе от петък: Бетис - Алавес 1:0