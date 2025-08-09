Женската тенис асоциация отмени наказанието на бившия треньор на Елена Рибакина

Женската тенис асоциация (УТА) отмени наказанието на хърватския треньор Стефано Вуков от всякакви дейности, свързани с тениса, съобщиха от организацията.

Решението е взето след обжалване от страна на специалиста.

"УТА е изцяло ангажирана с осигуряването на безопасна и уважителна среда за всички участници. Въпреки че подробностите по случая остават поверителни, можем да потвърдим, че Вуков отговаря на условията за получаване на акредитация за събития на УТА. Няма да правим повече коментари", се казва в изявление на УТА.

През лятото на миналата година Елена Рибакина от Казахстан обяви края на сътрудничеството си с Вуков и остана без треньор до началото на финалите на УТА, където беше водена от хърватина Горан Иванишевич. През януари 2025-а тенисистката реши да върне Вуков в отбора си, но по-късно стана известно, че той е бил наказан от УТА.

Според The Athletic, Вуков е извършил "психологическо насилие" срещу Рибакина, обиждал я е и я е преследвал след края на сътрудничеството им. Сайтът твърди, че методите на Вуков са довели до здравословни проблеми за тенисистката.

26-годишната Робакина е десета в ранглистата на УТА. Тя има осем титли в кариерата си. През 2022-а тенисистката спечели "Уимбълдън", а през януари 2023-а достигна до финала на Откритото първенство на Австралия, където загуби от Арина Сабаленка.