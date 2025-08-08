Подробно търсене

Полузащитникът на Арсенал Етан Нванери подписа нов договор

Георги Крумов
Етан Нванери подписа нов договор с Арсенал / снимка: АП/Kin Cheung
Лондон,  
08.08.2025 17:49
 (БТА)

Полузащитникът Етан Нванери подписа нов дългосрочен с Арсенал, обявиха от клуба.

Атакуващият халф е определян като един от най-големите таланти в школата на "топчиите" и като бъдеща звезда на клуба. С новия договор Арсенал си гарантира, че ще го задържи и той няма да последва съдбата на други двама водещи футболисти от школата - Чидо Оби-Мартин и Ейдън Хийвън, които се озоваха в Манчестър Юнайтед в рамките на последните 18 месеца срещу общо едва 1 милион лири.

Нванери тренира в Арсенал от осемгодишен. През 2022 година той стана най-младият футболист, играл във Висшата лига едва на 15 години и 181 дни.

През последния сезон 18-годишният плеймейкър записа участие в 37 мача за първия отбор на Арсенал, в които вкара девет гола. През юни тази година той бе част и от състава на Англия, който спечели европейската титла до 21 години.

/ГК/

