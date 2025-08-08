Саму Агехова и Йоан Уиса са основните кандидати за заместници на Александър Исак в Нюкасъл

Нападателите Саму Агехова и Йоан Уиса са основните кандидати за заместници на Александър Исак в английския футболен клуб Нюкасъл, съобщават медии в Англия и Испания. Шведският национал е пред трансфер в Ливърпул и за него "свраките" ще получат между 120 и 150 милиона евро.

Според информация на инсайдъра Дейвид Орнстийн, Саму Агехова е водещата опция за Нюкасъл, който обаче още не е отправил оферта към Порто. Испанският национал, на 21 години, е оценяван на над 50 милиона евро. Той има 45 мача и 27 попадения за "драконите", две от които на Световното клубно първенство.

Друга трансферна цел на Нюкасъл е Йоан Уиса от Брентфорд, който обаче отхвърли първата оферта на стойност 25 милиона паунда, пише Sky Sports. Самият конгоански национал иска да смени клубната си принадлежност. Неговите агенти ще преговарят с Нюкасъл през близките дни.

Уиса има 149 мача, 49 гола и 13 асистенции за Брентфорд, който го привлече през 2021 от Лориен.