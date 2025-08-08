Подробно търсене

Саму Агехова и Йоан Уиса са основните кандидати за заместници на Александър Исак в Нюкасъл

Ивайло Георгиев
Саму Агехова / Снимка: AP Photo/Frank Franklin II
Лондон,  
08.08.2025 16:13
 (БТА)

Нападателите Саму Агехова и Йоан Уиса са основните кандидати за заместници на Александър Исак в английския футболен клуб Нюкасъл, съобщават медии в Англия и Испания. Шведският национал е пред трансфер в Ливърпул и за него "свраките" ще получат между 120 и 150 милиона евро. 

Според информация на инсайдъра Дейвид Орнстийн, Саму Агехова е водещата опция за Нюкасъл, който обаче още не е отправил оферта към Порто. Испанският национал, на 21 години, е оценяван на над 50 милиона евро. Той има 45 мача и 27 попадения за "драконите", две от които на Световното клубно първенство. 

Друга трансферна цел на Нюкасъл е Йоан Уиса от Брентфорд, който обаче отхвърли първата оферта на стойност 25 милиона паунда, пише Sky Sports. Самият конгоански национал иска да смени клубната си принадлежност. Неговите агенти ще преговарят с Нюкасъл през близките дни. 

Уиса има 149 мача, 49 гола и 13 асистенции за Брентфорд, който го привлече през 2021 от Лориен. 

/АВ/

