Бившият български президент на Интер Баку предрече, че Левски ще елиминира Сабах

Георги Николов, който е бивш президент на футболния Интер Баку, разказа пред сайта azerisport.com очакванията си от срещите между Левски и Сабах в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

"Помня добре 2009, когато Левски игра с Баку. Нивото на българския отбор тогава беше високо. Съставът им беше силен и се класираха за следващия кръг. Левски е един от известните и обичани клубове в страната. Аз не съм привърженик на този отбор, винаги съм подкрепял ЦСКА, който е вечният съперник. В Азербайджан това може да се сравни с протиборството между Нефтчи и Карабах", казва българинът.

Ако говорим за прогнози, личното ми мнение, че Левски ще елиминира Сабах. Защо? Те имаха тежък период, но сега са решили финансовите си проблеми, събрали са добър отбор. Треньорът им е млад и е успял да изгради стил на игра. В сегашния им отбор има добри изпълнители, които напълно се вписват в схемата на треньора. Имат прилична скорост. Не успяха да преминат Брага, но в Португалия показаха добрите си страни. Можеха да продължат, не се получи. Сега са длъжни да се реабилитират. Не искам да разочаровам никого, но Левски в момента е малко по-силен от Сабах. При всичките си симпатии към азербайджанския футбол, в следващия кръг ще продължи българският отбор. Днес Сабах не е в такова състояние, че да се противопостави на българския тим. Гостите от Азербайджан трябва да очакват гореща атмосфера на стадиона. В последно време посещаемостта на домакинските мачове на Левски значително се увеличи", каза още Георги Николов.

