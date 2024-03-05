Иво Андреев ще ръководи мача между ЦСКА 1948 и ЦСКА-София

site.btaИво Андреев ще ръководи мача между ЦСКА 1948 и ЦСКА-София
Съдийски назначения за срещите от 24-тия кръг на Първа лига:
8 март 2024 г., петък, 18:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Етър ВТ
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Георги Василев Йорданов
9 март 2024 г., събота, 12:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Славия 1913
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Петър Стоянов Петров
9 март 2024 г., събота, 15:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Стоян Маринов Алексиев
9 март 2024 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Черно море
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Мартин Живков Богдев
10 март 2024 г., неделя, 12:45 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Илиян Петров Капарашев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
10 март 2024 г., неделя, 15:15 ч.
ПФК Левски - ФК Крумовград
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
10 март 2024 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Валентин Желев Добрев
11 март 2024 г., понеделник, 17:30 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ФК Хебър 1918
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Йордан Динков Сталев
/МД/
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