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Иво Андреев ще ръководи мача между ЦСКА 1948 и ЦСКА-София

Мирослав Димитров
Иво Андреев ще ръководи мача между ЦСКА 1948 и ЦСКА-София
Иво Андреев ще ръководи мача между ЦСКА 1948 и ЦСКА-София
снимка: БТА/Владимир Шоков
София,  
05.03.2024 18:42
 (БТА)

Съдийски назначения за срещите от 24-тия кръг на Първа лига: 

8 март 2024 г., петък, 18:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Етър ВТ
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
9 март 2024 г., събота, 12:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Славия 1913
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
9 март 2024 г., събота, 15:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Георги Любомиров Минев
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
9 март 2024 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Черно море
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов
СН:    Мартин Живков Богдев     
 
10 март 2024 г., неделя, 12:45 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Илиян Петров Капарашев
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
10 март 2024 г., неделя, 15:15 ч.
ПФК Левски - ФК Крумовград
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Иво Николаев Колев
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     
 
10 март 2024 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:    Мартин Живков Великов    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
11 март 2024 г., понеделник, 17:30 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ФК Хебър 1918
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Йордан Петров Петров
СН:    Йордан Динков Сталев     

/МД/

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