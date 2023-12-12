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Васимир Ел-Хатиб ще ръководи отложения мач от Първа лига между ЦСКА 1948 и Арда Кърджали

Асен Даскалов
Васимир Ел-Хатиб ще ръководи отложения мач от Първа лига между ЦСКА 1948 и Арда Кърджали
Васимир Ел-Хатиб ще ръководи отложения мач от Първа лига между ЦСКА 1948 и Арда Кърджали
снимка: БТА
София,  
12.12.2023 18:11
 (БТА)

Съдийски назначения за отложените мачове от Първа и Втора лига:

18 кръг, Първа лига
14 декември, 17:30 часа
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:   Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Владимир Ангелов Велев    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Георги Любомиров Минев
СН:    Стоян Христов Денев     

18 кръг, Втора лига
5 декември, 14:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 II - Дунав Русе
ГС:    Кристиян Младенов Тодоров    АС1:    Богомил Севдалинов Димитров    АС2:  Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Тодор Недялков Киров                
СН:    Радослав Тодоров Станев     
 
16 декември, 14:00 часа
ОФК Янтра 2019 - ОФК Бдин 1923
ГС: Светослав Иванов Лазаров    АС1:    Васил Стоянов Шавов    АС2:    Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов                
СН: Милко Петков Николов 

/ХБ/

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