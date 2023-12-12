Васимир Ел-Хатиб ще ръководи отложения мач от Първа лига между ЦСКА 1948 и Арда Кърджали

Съдийски назначения за отложените мачове от Първа и Втора лига:

18 кръг, Първа лига

14 декември, 17:30 часа

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Стоян Христов Денев

18 кръг, Втора лига

5 декември, 14:00 часа

ПФК Лудогорец 1945 II - Дунав Русе

ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Владимир Йорданов Йорданов

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

СН: Радослав Тодоров Станев



16 декември, 14:00 часа

ОФК Янтра 2019 - ОФК Бдин 1923

ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Милко Петков Николов