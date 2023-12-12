Васимир Ел-Хатиб ще ръководи отложения мач от Първа лига между ЦСКА 1948 и Арда Кърджали

site.btaВасимир Ел-Хатиб ще ръководи отложения мач от Първа лига между ЦСКА 1948 и Арда Кърджали
Съдийски назначения за отложените мачове от Първа и Втора лига:
18 кръг, Първа лига
14 декември, 17:30 часа
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Стоян Христов Денев
18 кръг, Втора лига
5 декември, 14:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 II - Дунав Русе
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Радослав Тодоров Станев
16 декември, 14:00 часа
ОФК Янтра 2019 - ОФК Бдин 1923
ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Милко Петков Николов
/ХБ/
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