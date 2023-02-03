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Нефтохимик 2010 се наложи лесно срещу Берое 2016 в шампионата по волейбол

Асен Даскалов
Нефтохимик 2010 се наложи лесно срещу Берое 2016 в шампионата по волейбол
Нефтохимик 2010 се наложи лесно срещу Берое 2016 в шампионата по волейбол
снимка: Официален сайт на ВК Нефтохимик 2010
София,  
03.02.2023 19:54
 (БТА)

Нефтохимик 2010 постигна лесна победа с 3:0 (25:21, 25:10, 25:13) у дома срещу Берое 2016 в среща от 13-ия кръг в шампионата на България по волейбол за мъже.

Бургазлии, които излязоха на второ място във временното класиране, имаха пълно превъзходство през целия мач и бяха особено убедителни в изявите си във втория и третия гейм. 

В първата част домакините поведоха с 13:6 и затвърдиха аванса си при 25:21. В останалите периоди от двубоя Нефтохимик 2010 категорично надигра старозагорци, които спечелиха съответно 10 и 13 точки във втория и третия гейм. 

За най-полезен в мача беше избран Аксел Трухчев от домакините.

Берое остава на седмо място в класирането. 

Дербито на кръга между Левски София и Хебър е в неделя.

Мачове от 13-ия кръг в мъжкото волейболно първенство на България:

ЦСКА - Черно море                 3:0 (25:17, 25:14, 25:18)
Нефтохимик 2010 - Берое           3:0 (25:21, 25:10, 25:13)

Утре:
Дея спорт - Монтана
Добруджа 07 - Славия

В неделя:
Левски София - Хебър

В понеделник:
Марек Юнион-Ивкони - Пирин

временно класиране:
 1. ЦСКА	            13 11	2	35:14	31 точки
 2. Хебър	            12 10	2	32:13	29 
 3. Нефтохимик 2010	    13	9	4	32:16	28
 4. Левски София	    12	9	3	30:11	27
 5. Монтана	            12	9	3	31:18	25	 
 6. Дея спорт Бургас        12  7       5       26:19   23
 7. Берое 2016	            13	7	6 	27:23	22	
 8. Черно море	            13	5	8	18:24	13
 9. Пирин	            12	3	9	16:30	10
10. Марек Юнион-Ивкони      12	2	10	8:31	 6
11. Добруджа 07	            12	1	11	14:33	 6
12. Славия	            12	1	11	4:35	 2

/ХБ/

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