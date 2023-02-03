Нефтохимик 2010 се наложи лесно срещу Берое 2016 в шампионата по волейбол

Нефтохимик 2010 постигна лесна победа с 3:0 (25:21, 25:10, 25:13) у дома срещу Берое 2016 в среща от 13-ия кръг в шампионата на България по волейбол за мъже.

Бургазлии, които излязоха на второ място във временното класиране, имаха пълно превъзходство през целия мач и бяха особено убедителни в изявите си във втория и третия гейм.

В първата част домакините поведоха с 13:6 и затвърдиха аванса си при 25:21. В останалите периоди от двубоя Нефтохимик 2010 категорично надигра старозагорци, които спечелиха съответно 10 и 13 точки във втория и третия гейм.

За най-полезен в мача беше избран Аксел Трухчев от домакините.

Берое остава на седмо място в класирането.

Дербито на кръга между Левски София и Хебър е в неделя.

Мачове от 13-ия кръг в мъжкото волейболно първенство на България: ЦСКА - Черно море 3:0 (25:17, 25:14, 25:18) Нефтохимик 2010 - Берое 3:0 (25:21, 25:10, 25:13) Утре: Дея спорт - Монтана Добруджа 07 - Славия В неделя: Левски София - Хебър В понеделник: Марек Юнион-Ивкони - Пирин временно класиране: 1. ЦСКА 13 11 2 35:14 31 точки 2. Хебър 12 10 2 32:13 29 3. Нефтохимик 2010 13 9 4 32:16 28 4. Левски София 12 9 3 30:11 27 5. Монтана 12 9 3 31:18 25 6. Дея спорт Бургас 12 7 5 26:19 23 7. Берое 2016 13 7 6 27:23 22 8. Черно море 13 5 8 18:24 13 9. Пирин 12 3 9 16:30 10 10. Марек Юнион-Ивкони 12 2 10 8:31 6 11. Добруджа 07 12 1 11 14:33 6 12. Славия 12 1 11 4:35 2