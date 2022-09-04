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Майнц 05 нанесе първа загуба на Борусия Мьонхенгладбах за сезона

Мирослав Димитров
Майнц 05 нанесе първа загуба на Борусия Мьонхенгладбах за сезона
Майнц 05 нанесе първа загуба на Борусия Мьонхенгладбах за сезона
снимка: АП
Берлин,  
04.09.2022 20:52
 (БТА)

Борусия Мьонхенгладбах допусна първа загуба за сезона в Бундеслигата след домакинско поражение с 0:1 от Майнц 95.

Играчите на Борусия Мьонхенгладбах доминираха, но ключов момент в мача се оказа директен червен картон за японеца Ко Итакура в 53-а минута. Минута по-късно испанският защитник Аарон Карикол отбеляза единствения гол с прецизно изпълнение на пряк свободен удар.

Майнц излезе на 5-о място с 10 точки, докато Мьонхенгладбах остава 8-и с 8 точки.

Мачове от петия кръг в шампионата на Германия по футбол: 

Аугсбург - Херта Берлин             0:2
Борусия Мьонхенгладбах - Майнц 05   0:1

от събота:
Байер Леверкузен - Фрайбург         2:3
Бохум - Вердер Бремен               0:2
Щутгарт - Шалке 04                  1:1
Унион Берлин - Байерн Мюнхен        1:1
Волфсбург - Кьолн                   2:4
Айнтрахт Франкфурт - РБ Лайпциг     3:0

от петък:
Борусия Дортмунд - Хофенхайм        1:0

класиране
1. Фрайбург                5  4 0 1 10:5 12 точки
2. Борусия Дортмунд        5  4 0 1 8:4  12
3. Байерн Мюнхен           5  3 2 0 17:3 11 
4. Унион Берлин            5  3 2 0 12:4 11
5. Майнц                   5  3 1 1 5:5  10
6. Кьолн                   5  2 3 0 10:6  9
7. Хофенхайм               5  3 0 2 8:6   9 
8. Борусия Мьонхенгладбах  5  2 2 1 7:5   8
9. Вердер Бремен           5  2 2 1 12:10 8
10. Айнтрахт Франкфурт     5  2 2 1 10:11 8
11. РБ Лайпциг             5  1 2 2 6:8   5
12. Щутгарт                5  0 4 1 4:5   4
13. Херта Берлин           5  1 1 3 4:6   4
14. Байер Леверкузен       5  1 0 4 6:9   3
15. Шалке 04               5  0 3 2 5:12  3
16. Аугсбург               5  1 0 4 3:10  3
17. Волфсбург              5  0 2 3 4:10  2
18. Бохум                  5  0 0 5 3:15  0

/МД/

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