Училището в луковитското село Бежаново е обявено за иновативно

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” в луковитското село Бежаново е обявено за иновативно, съобщават от общинската администрация.

Иновацията е с наименование „Радост, творчество и доброта“. В рамките ѝ всяка седмица за нуждите на училището ще се изработва видео със стихотворение, приказка или история в рима с цел визуално, звуково и речево възприятие на нови думи от учениците, научаване на граматични правила, отключване на мисловни функции и работа с въображението.

Предлаганата иновация ще осигури приобщаваща учебна среда, която стимулира личностното развитие и критичното мислене на всички ученици, включително тези от уязвими групи. Чрез интегриране на иновативни методи проектът ще обогати учебния процес, ще засили мотивацията на учениците и ще допринесе за повишаване на образователните резултати. Особено внимание ще се отдели на развитието на граждански компетентности, устойчиво мислене и културна осъзнатост.

Иновацията ще изгради по-силни връзки с родителите и местната общност, утвърждавайки училището като модел за модерно и иновативно образование. През целия период на реализация родителите ще бъдат съпричастни към дейностите, което ще осигури по-тесни взаимодействия между родител, учител и ученик. Така ще се подкрепят усилията на семействата за личностно развитие, повишаване на мотивацията за учене и труд, както и за успешно ориентиране на децата им. Ще се изгради и доверие между училището като институция и родителите.

През учебната 2025/2026 година иновативните училища в община Луковит са общо четири, показа проверка на БТА в сайта на Министерството на образованието и науката. Останалите три са Професионалната гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев” и Средно училище „Алеко Константинов” в града, както и Обединено училище „Неофит Рилски” в село Дерманци.

В Ловешка област иновативните училища са 14. В общините Ловеч и Троян те са четири, в Тетевен – две.