Варненският свободен университет откри новата академична година с близо 1000 първокурсници

Варненският свободен университет (ВСУ) „Черноризец Храбър“ е на едно от челните места в страната ни по брой първокурсници през тази година, каза днес в обръщението си по повод началото на академичната година във висшето училище президентът доц. д-р Красимир Недялков. Според него този успех се дължи на факта, че висшето училище има високи изисквания, постигнатото се надгражда и процесът на трансформация е непрекъснат.

В словото си президентът се обърна към новоприетите студенти с думите, че са направили най-добрия избор за своето бъдеще. Ролята на частните образователни институции в България е да предоставят алтернатива пред младите хора, каза Недялков. Според него обикновено в частните училища и университети се появяват новите посоки в развитието на образованието и в тях първо се разработват и налагат нови системи и методи на обучение.

Близо 1000 са първокурсници в университета и филиала му в Смолян, като приемът на бакалаври е по-висок от миналогодишния, съобщиха от университета. Около 40 процента от новоприетите студенти са избрали редовната форма, близо 50 на сто – задочната, а останалите 10 ще се обучават дистанционно. Повишава се балът за кандидатстване, расте броят на студентите, които започват второ висше образование, а все повече работещи избират задочната форма, която им позволява да съчетават професия и обучение, съобщиха от висшето училище.

Традиционно висок се запазва интересът към специалностите „Психология“ и „Право“. Приемът в „Архитектура“, „Строителство на сгради и съоръжения“, „Интериорен дизайн“ и „Графичен дизайн“ се увеличава с близо 50 процента спрямо миналата година. Сред най-атрактивните за чуждестранните студенти е специалността „Международен бизнес“ – съвместна програма с BI Norwegian Business School. Тази година университетът посреща 90 нови чуждестранни студенти от Европа, Азия и Африка, които ще се обучават в бакалавърски и магистърски програми, както и в подготвителни езикови курсове.

Откриването на новата академична година е в навечерието на три важни годишнини за университета – 35 години от създаването му, 30 години от завършването на първия випуск и 30 години от учредяването на Студентския съвет.

ВСУ посреща академичната година с пета поредна институционална акредитация за максимален шестгодишен период. Оценката – 9,01 от 10 по новата система на Националната агенция за оценяване и акредитация.