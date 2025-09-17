Новото средно духовно училище към Главното мюфийство беше открито в София

Новото средно духовно училище към Главното мюфтийство беше открито на 15 септември в квартал "Илиянци" в София, информира сайтът на Главното мюфтийство. В информацията се отбелязва, че "училището ще споделя една сграда с Висшия ислямски институт, в който също бе даден старт на занятията".

В първата си учебна година духовното училище ще приеме 20 ученици в осми клас.

"Скъпи деца, уважаеми родители, първо искам да поздравя всеки, който е решил да учи в това училище. Ние нямаме за цел да възпитаме хора, които да работят един ден в мюсюлманското изповедание. Нашата цел е да спасим младите хора от вредните пороци, които заливат обществото ни. Имаме за цел да покажем, че може да се живее добре без наркотик, алкохол и насилие. Тази сграда е символ на 30-годишната борба за реализирането на една мечта. Благодаря на всеки, който има заслуга за това. С тези две духовни институции искаме да покажем, че всеки един гражданин на България може да живее добре и да живее с обич към родина, общество и всяко творение на Аллах. Нашата цел е да възпитаме кадри, които след време да се реализират във всяка сфера на живота. Но и хора, които да имат чисто човешко и ислямско възпитание. И по този начин да се борят за идеите си и да се докажат със своите знания. Всичко хубаво се случва не когато ние искаме, а когато Аллах пожелае. Радвам се, че той ни даде шанс да сме пред тази сграда сега. Желая мир на всички мюсюлмани в България и по света. Дано нашите братя в Газа да бъдат спасени и да живеят в мир. Успех на всички ученици и техните учители", е казал в словото си главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи, цитиран в съобщението от Главното мюфтийство.

БТА припомня, че през април тази година Министерският съвет реши с 5 699 205 лв. да се финансират пет духовни училища в системата на предучилищното и училищното образование, това съобщи тогава правителствената пресслужба.

Духовното училище в Момчилград получава 1 692 828 лв., Духовното училище в Русе - 529 917 лв., Духовното училище "Нювваб" в Шумен - 912 630 лв., Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски“ - 1 706 208 лв., а Пловдивската духовна семинария „Св. св. Кирил и Методий“ - 857 622 лв.

Разпределението на средствата е въз основа на броя на учениците, на групите и паралелките, на вида на образователните институции и размерите на стандартите/нормативите за дете и ученик, за група и паралелка, за образователна институция.