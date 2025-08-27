Подробно търсене

От 100-годишна народна творба е вдъхновена новата песен на Диа

От 100-годишна народна творба е вдъхновена новата песен на Диа
От 100-годишна народна творба е вдъхновена новата песен на Диа
От 100-годишна народна творба е вдъхновена новата песен на Диа, снимка – Directo Agency/ екип Диа
София,  
27.08.2025 12:15
 (БТА)

„От целувка белег не остава“, новият сингъл на Диа, е вдъхновен от автентична стогодишна народна творба, открита случайно от певицата в стар сборник, съобщават от екипа ѝ. Очарована от вековната находка, тя създава нова мелодия и съвременен прочит, който превръща думите в послание за страстта.

В творческия процес ключова роля играе и композиторът и аранжор Алекс Нушев. В записите участва и народната певица Габриела Миланова.

„Запечатахме невероятни моменти на един дъх. Намерихме синхрона между величието на природата и нежната красива сила на жената. В кадрите заснехме едни от най-красивите дами, които познавам. Всяка от тях носи ярка женска енергия и умее да превръща думите в смело заклинание на любовта. Щастлива съм, че заедно осъществихме докосващо one-shot видео, което си представях още от първо слушане на песента“, казва Диа.

Видеото е заснето в един непрекъснат кадър от Whiteshadows Pictures под режисурата на Петър Симеонов. Участват Александра Петрова, Даяна Георгиева, Максимилиана Мадова, Йоанна Атанасова, Йоана Петревска. „С тяхното участие изпълнителката подчертава, че жените – както днес, така и в миналото – осъзнават своята сила и свободата да се отдадат на чувствата си. Изключително различни като визии и темперамент, момичетата заедно вплитат индивидуалностите си в обща енергия, която усилва посланието на песента“, коментират от екипа.

/ДД

/ВБ/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

30.01.2025 09:57

Етнопевицата Диа записа песен с турския музикант Али Фарбодниа

Етнопевицата Диа записа песен с участието на турския музикант Али Фарбодниа. „Късно е“ рисува с ноти онази сила на българките, с която обичат безрезервно и смело се борят за своите чувства, разказват от екипа.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:48 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация