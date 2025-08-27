От 100-годишна народна творба е вдъхновена новата песен на Диа

„От целувка белег не остава“, новият сингъл на Диа, е вдъхновен от автентична стогодишна народна творба, открита случайно от певицата в стар сборник, съобщават от екипа ѝ. Очарована от вековната находка, тя създава нова мелодия и съвременен прочит, който превръща думите в послание за страстта.

В творческия процес ключова роля играе и композиторът и аранжор Алекс Нушев. В записите участва и народната певица Габриела Миланова.

„Запечатахме невероятни моменти на един дъх. Намерихме синхрона между величието на природата и нежната красива сила на жената. В кадрите заснехме едни от най-красивите дами, които познавам. Всяка от тях носи ярка женска енергия и умее да превръща думите в смело заклинание на любовта. Щастлива съм, че заедно осъществихме докосващо one-shot видео, което си представях още от първо слушане на песента“, казва Диа.

Видеото е заснето в един непрекъснат кадър от Whiteshadows Pictures под режисурата на Петър Симеонов. Участват Александра Петрова, Даяна Георгиева, Максимилиана Мадова, Йоанна Атанасова, Йоана Петревска. „С тяхното участие изпълнителката подчертава, че жените – както днес, така и в миналото – осъзнават своята сила и свободата да се отдадат на чувствата си. Изключително различни като визии и темперамент, момичетата заедно вплитат индивидуалностите си в обща енергия, която усилва посланието на песента“, коментират от екипа.

/ДД