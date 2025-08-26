Лазарин Лазаров е назначен отново за декан на Ветеринарномедицинския факултет към Тракийския университет в Стара Загора

Със заповед на проф. Мирослав Карабалиев, ректор на Тракийски университет – Стара Загора, доц. Лазарин Лазаров е назначен отново за декан на Ветеринарномедицинския факултет. Това става след две решения на съдебни инстанции, потвърждаващи противозаконността на уволнението му от предишния ректор на университета, съобщават от висшето учебно заведение.

Доц. Лазарин Лазаров е част от академичния състав на факултета от 2000 г., когато започва като асистент в катедра „Вътрешни незаразни болести и клинична токсикология“. По-късно преминава през длъжностите старши асистент и главен асистент в катедра „Вътрешни болести“, а през 2020 г. придобива звание доцент. От 2021 г. е ръководител на катедрата. Той бе декан на факултета в периода януари – юли 2024 г.

Преминал е редица международни специализации в областите образна диагностика, протеомика, биоинформатика, клинична практика, поведенческо управление на животни, патология и съвременни хистологични методи. Автор е и съавтор на множество научни публикации и член на International Association for the Conservation of Animal Breeds in the Danubian Region (DAGENE).

Припомняме, че през юли се проведоха частичните избори за ректор на Тракийски университет в Стара Загора. Проф. Мирослав Карабалиев от Медицински факултет беше избран с гласовете на 245 oт имащите право на глас 384 делегати.