Метеоритът, който проби покрива на къща в щата Джорджия, е по-стар от Земята, твърдят учени

Метеоритът, който проби дупка в покрива на къща в Джорджия, след като остави огнена следа в небето, е по-стар от Земята, твърдят учени, които изследваха фрагменти от космическата скала, цитирани от Асошиейтед прес.

Жители на няколко южни американски щата съобщиха, че са забелязали мистериозна огнена топка в светлата част на деня на 26 юни, докато тя летеше към Земята със скорост, по-голяма от тази на звука.

Планетарният геолог от Университета на Джорджия Скот Харис заяви в прессъобщение, че е изследвал 23 грама фрагменти от падналия метеорита, извлечени от парче с размерите на чери домат. То се е удари в покрива на къща като куршум и е остави вдлъбнатина в пода на сградата, намираща се извън Атланта.

След като анализира фрагментите под микроскоп, Харис стига до заключението, че метеоритът се е образувал преди 4,56 милиарда години. Това означава, че е с около 20 милиона години по-стар от Земята, отбелязва Асошиейтед прес.

"Той принадлежи към група астероиди в главния астероиден пояс между Марс и Юпитер, за които смятаме, че могат да бъдат да са свързани с разпадането на много по-голям обект преди около 470 милиона години", обясни изследователят, цитиран от Асошиейтед прес.

Харис допълни, че учени от Университета на Джорджия и от Аризонския щатски университет планират да представят своите открития пред Американското метеорно общество. Изследователите предлагат космическата скала да бъде наречена "Метеорит Макдоноу", в чест на града в щата Джорджия, където небесното тяло падна, отбелязва Асошиейтед прес.