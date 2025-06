Наградите БЕТ отбелязват 25-годишнината си с плеяда от звезди

Наградите БЕТ (Блек Ентъртейнмънт Телевижън) са привлекли плеяда от звезди, сред които Кендрик Ламар, Марая Кери и Джейми Фокс, за да отбележат днес своята 25-годишнина, предаде Асошиейтед прес.

Ламар води по номинации за отличията, включително за албум на годината за GNX, който получи ласкави отзиви от критиката. Хитовото му парче Not Like Us - плод на враждата му с рапъра Дрейк, е номинирано за видеоклип на годината и награда на зрителите.

По-рано през годината Кендрик Ламар триумфира на наградите "Грами", спечелвайки с Not Like Us водещите отличия за песен и запис на годината. След това рапърът поднесе новаторско шоу в паузата между полувремената на Супербоул, ставайки първият солов хип-хоп изпълнител, оглавил престижния спектакъл. Понастоящем Кендрик Ламар е на голямо национално турне с певицата Сиза.

Сред номинираните за награди БЕТ актьори и актриси са Антъни Маки, Колман Доминго, Дензъл Уошингтън, Джейми Фокс, Кевин Харт, Стърлинг Браун, Уил Смит, Андра Дей, Анджела Басет, Коко Джоунс, Синтия Ериво, Вайола Дейвис, Зендая.

За отличия ще се съревновават и звезди на спорта като Леброн Джеймс, Стивън Къри, Симон Байлс и други.

Церемонията за наградите БЕТ ще бъде предавана на живо от театър "Пийкок" в Лос Анджелис.

Марая Кери, Джейми Фокс, Снуп Дог и Кърк Франклин ще получат награди "Икона", които се присъждат за влиянието им върху развлекателната индустрия и обществото.

Рапърката Доучи, Дрейк, Фючър и ГлоРила следват с по шест номинации за наградите БЕТ. След тях се нареждат Метро Бумин с пет и Сиза и Уикенд - с по четири.

Сред изпълнителите, които ще излязат на сцената на театър "Пийкок", са рап иконата Лил Уейн, рапърът ГлоРила и певицата Теяна Тейлър. Със свои изпълнения ще се представят също рапърът Плейбой Карти и певецът и автор на песни Леон Томас.

Водещ на наградното шоу ще бъде комикът и актьор Кевин Харт, който беше домакин на церемонията и през 2011 г.

Наградите BET, учредени през 2001 г., се присъждат за изключителни постижения на афроамерикански актьори, изпълнители и спортисти.