Спектакълът Pink Floyd History ще бъде представен тази вечер в София

Спектакълът Pink Floyd History Live е музикално и мултимедийно шоу, което пресъздава пет десетилетия музикални шедьоври на легендарната група Pink Floyd. Водени от страстта си към музиката на Pink Floyd, музикантите от Pink Floyd History не са просто поредната трибют група, а наистина предлагат както завладяващ звук, така и спиращи дъха визуализации, които ще отведат феновете на едно истинско пътуване през времето, съобщават от „София мюзик ентръпрайсис“ (СМЕ).

Шоуто гостува на 2 април 2025 г. в Joy Station в София.

„Спектакълът предлага изключително преживяване, включващо внимателно подбрана селекция от най-емблематичните песни на Pink Floyd, от ранния психеделичен период до прогресив етапите и най-новите им творби. Шоуто е майсторски съчетано с впечатляващи светлинни ефекти и оригинални видеопрожекции, пресъздаващи философията и експерименталния дух на Pink Floyd, като същевременно отразява и културната трансформация на нашето общество през последните 50 години“, разказват от СМЕ.

Зад продукцията стоят продуцентите Емилиано Галигани и Симоне Джусти, с дългогодишен опит в театъра и киното. Галигани, основател на Metropolis Productions, е режисирал и продуцирал множество филми и театрални постановки, сред които известния The Wall Live Orchestra и италианската концертираща версия на Jesus Christ Superstar.

Симоне Джусти е създател на Rockopera и диригент на големи музикални продукции като The Wall Live Orchestra и Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. И двамата продуценти са известни със своите грандиозни и високотехнологични спектакли, които вълнуват публиката в Италия и по света. Неслучайно тази продукция вече години наред концертира с голям успех по целия свят, допълват от СМЕ.

/ДД