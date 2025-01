Румен Рачев ще представи днес изложбата „Без рамка“

Румен Рачев ще представи изложба живопис в столичната галерия „Ракурси“. Експозицията е озаглавена „Без рамка“ и ще може да бъде разгледана от днес, 28 януари, до 15 февруари, съобщават организаторите.

Художникът представя картините, които е създал през последните години. Експресивните му платна са изпълнени с енергия и цветни вибрации, отбелязват от екипа.

„Без рамка е името на новата ми изложба, не защото не рамкирам платната, които рисувам... Без „рамки“ в преживяванията, емоциите, човешките отношения, външния и вътрешен свят на хората, всичко съществуващо на Голямата сцена на живота! Искам да предам радостта ми от създаването на изкуство на всички, които общуват с картините ми... и вярвам, че успявам. Радостен съм, че имам и малка дъщеря, която е огромен източник на позитивна енергия и щастие!“ С времето всички узряваме, ставаме по-задълбочени и взискателни към себе си и към живота. Запазвайки детското и непринуденото в нас, вървим напред. Искам картините ми да радват хората, затова ги създавам!“, казва Румен Рачев.

Румен Рачев е роден в Белово. Започва да рисува като дете и от малък решава да стане художник. Завършва Художествената гимназия в София, а през 1982 година и Националната художествена академия. Оттогава работи като свободен художник, член е на Съюза на българските художници. Има повече от 60 самостоятелни изложби в България, Европа и САЩ. Участва в многобройни общи изложби. От 1989-а живее и работи близо 20 години в Бремен, Германия, където излага редовно в престижни галерии. Творби на Рачев са притежание на Национална галерия, София, Софийска градска художествена галерия, Museum of Modern art New York, Print collection of New York Public Library, Mint Museum, Buffalo Museum of Art, New Orleans Museum of Art, както и в множество обществени и частни колекции. Румен Рачев работи в областта на живописта, рисунката, печатната графика, илюстрацията и дизайна.

