Лукас Петков и Елверсберг се класираха за втория кръг за Купата на Германия

Елверсберг се класира за втория кръг на Купата на Германия след победа с 1:0 над Улм. Българският национал Лукас Петков бе титуляр за гостите и изигра добър мач. Втородивизионният тим стигна до успех в 73-ата минута, когато се разписа Кейдел.

Кьолн стигна до драматичен успех с 2:1 над Регенсбург. “Козлите” губеха с 0:1 почти до края, но те успяха да вкарат два гола в добавеното време. Мартел изравни в 96-ата минута, а малко по-късно Йоханесон донесе победата.

Борусия (Мюнхенгладбах) се измъчи срещу аматьорския Атлас, но спечели с 3:2. На почивката резултатът бе 2:2, а попадение на швейцарския национал Елведи в 68-ата минута донесе успеха.

Втородивизионният Кайзерслаутен се наложи над РШВ Айнтрахт със 7:0 като гост. Карлсруе също постигна убедителна победа с 5:0 Мойзелвиц. Друг отбор от Втора Бундеслига - Гройтер Фюрт, също се класира за втория кръг, след като стигна до 2:0 при гостуването си на Лоне.

Шалке 04 победи с 1:0 Локомотиве (Лайпциг) след продължения. Победният гол падна в 107-ата минута и бе дело на резервата Ласме.

Представителя на елита Аугсбург стигна до 2:0 като гост на Халашер.