Асенсио ще подпише тригодишен договор с Астън Вила

Астън Вила е близо до подписване на постоянен договор с халфа на Пари Сен Жермен Марко Асенсио, съобщава Caught Offside.

29-годишният испанец игра под наем за отбора от Бирмингам през втората половина на сезон 2024/25. Според източника, Астън Вила подготвя оферта за ПСЖ в размер на 15 милиона евро. Отбелязва се, че тази сума би трябвало да задоволи исканията на парижани.

В същото време английският клуб вече се е споразумял с Асенсио за тригодишен договор.

Юношата на Реал Мадрид е играч на ПСЖ от 2023 година. Договорът му с френския клуб е до лятото на 2026 година.