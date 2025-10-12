Подробно търсене

Навреме и спокойно започна изборният ден в поповското село Зараево

Кореспондент на БТА в Търговище Екатерина Христова
Навреме и спокойно започна изборният ден в поповското село Зараево
Навреме и спокойно започна изборният ден в поповското село Зараево
Кметството в село Зараево, Снимка: Боряна Димитрова/БТА, архив
Търговище ,  
12.10.2025 08:25
 (БТА)

Навреме и спокойно започна изборният ден в поповското село Зараево, където избират кмет на кметство между трима кандидати. Това каза за БТА секретарят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Попово Надя Антонова. 

Членовете на секционната избирателна комисия, която е единствена за селото, са девет. В секцията може да се гласува с хартиена бюлетина или машинно, според личното предпочитание на гражданите. В списъка с имащите право на глас на днешния вот са вписани 752 души. 

Частичният избор за кмет на кметство Зараево днес е насрочен с Указ № 82 на президента Румен Радев, публикуван в Държавен вестник.

До вота се стигна, след като в началото на май почина титулярният кмет на селото. За временно изпълняващ длъжността Общинският съвет в Попово избра Красимир Кьосев.

/НН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:48 на 12.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация