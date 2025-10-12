Навреме и спокойно започна изборният ден в поповското село Зараево, където избират кмет на кметство между трима кандидати. Това каза за БТА секретарят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Попово Надя Антонова.

Членовете на секционната избирателна комисия, която е единствена за селото, са девет. В секцията може да се гласува с хартиена бюлетина или машинно, според личното предпочитание на гражданите. В списъка с имащите право на глас на днешния вот са вписани 752 души.

Частичният избор за кмет на кметство Зараево днес е насрочен с Указ № 82 на президента Румен Радев, публикуван в Държавен вестник.

До вота се стигна, след като в началото на май почина титулярният кмет на селото. За временно изпълняващ длъжността Общинският съвет в Попово избра Красимир Кьосев.