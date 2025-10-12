Флорида победи Отава и записа трети пореден успех от началото на сезона в НХЛ

Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада: Уинипег - Лос Анджелис - 3:2 Калгари - Сейнт Луис - 2:4 Чикаго - Монреал - 2:3 Бостън - Бъфало - 3:1 Каролина - Филаделфия - 4:3 след продължение Детройт - Торонто - 6:3 Флорида - Отава - 6:2 Ню Йорк Айлъндърс - Вашингтон - 2:4 Ню Йорк Рейнджърс - Питсбърг - 6:1 Тампа Бей - Ню Джърси - 3:5 Минесота - Кълъмбъс - 4:7 Нешвил - Юта - 2:3 след продължение Колорадо - Далас - 4:5 след дузпи Сан Хосе - Анахайм - 6:7 след продължение Сиатъл - Лас Вегас - 2:1 след продължение Едмънтън - Ванкувър - 3:1





Всичките 32 отбора играха в поредния ден от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада. В първите два мача от програмата Уинипег Джетс победи Лос Анджелис Кингс с 3:2 благодарение на Марк Шайфеле, който се разписа два пъти. Центърът вкара победния гол 8:13 минути преди края на редовното време.

В Калгари, Сейнт Луис Блус отбелязаха две попадения за две минути и половина в третия период, за да надделеят над Флеймс с 4:2. Вторият гол на Джейк Нейбърс се оказа победният, като гостите спечелиха първата си победа за сезона.

Повечето мачове започнаха едновременно в най-натоварената вечер от хокейната седмица. В Мичиган се получи оспорван трилър, в който Детройт Ред Уингс надделя с 6:3 над Торонто Мейпъл Лийфс. Гостите откриха резултата в началото, преди да удвоят преднината си в средата на първия период.

Ред Уингс обаче се съживиха през втората третина, като реализираха три безответни гола и поведоха преди последната част. Макс Доми беше точен за Торонто по-малко от три минути след началото на последния период, но малко след това ударът на Лукас Реймънд при числено превъзходство реши резултата. Домакините добавиха още две шайби в края, за да подпечатат впечатляваща победа.

Кълъмбъс Блу Джакетс разгромиха със 7:4 Минесота Уайлд. Гостите бяха точки в рамките на първите три минути и в трите части, като в началото взеха преднина от 2:0. Матю Болди и Кирил Капризов изравниха резултата. Блу Джакетс отново поведоха, след като точен беше Кирил Марченко. Руснакът отбеляза хеттрик в този мач и въпреки че Минесота успя да намали пасива си до два гола, те в крайна сметка допуснаха още един в края, за да загубят първия си домакински двубой.

Новобранецът на Нешвил Предатърс Брейди Мартин направи първата си асистенция, но тимът загуби с 2:3 след продължения от Юта. Кейдън Гули отбеляза победния гол за Монреал Канейдиънс 15 секунди преди края на редовното време при победата с 3:2 над Чикаго Блекхоукс.

Двукратният носител на Купа "Стенли" Флорида Пантърс постигна трета победа в три срещи след впечатляващ успех с 6:2 над гостуващия отбор Отава Сенатърс. Шестима различни играчи отбелязаха попаденията за домакините.

В Ню Йорк Айлъндърс загуби с 2:4 от гостуващия Вашингтон Кепитълс. Защитаващият титлата си шампион в Източната конференция си осигури преднина от 4:0 четири минути и половина преди края на втория период. В крайна сметка те успяха да задържат резултата, въпреки че домакините върнаха два гола - и двата при числено предимство.

За Айлъндърс Матю Шефер, избран под номер 1 в Драфта на лигата, отбеляза първия си гол на професионално ниво.

Сет Джарвис вкара 17 секунди преди края на продълженията, за да донесе победа с 4:3 на Каролина Хърикейн над Филаделфия Флайърс.

Бостън Брюинс спечели срещу Бъфало Сейбърс с 3:1 у дома, докато Ню Джърси Девилс се справи с Тампа Бей Лайтнинг с 5:3.

Ню Йорк Рейнджърс записа успех на чужд терен с три гола през втория период, за да се наложи над Питсбърг с 6:1.

Далас Старс се наложи над Колорадо Аваланш с 5:4 след изпълнение на дузпи. Нейтън МакКинън, който изравни резултата в средата на третата част, не успя да преодолее Джейк Йотингер при решаващата дузпа.

Защитникът Брент Бърнс изигра 1500-ия си мач в НХЛ за Колорадо. Аваланш временно задържат лидерството в Западната конференция, въпреки че не успяха да спечелят пълния брой точки.