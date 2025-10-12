Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте след успеха над Грузия: "Трябва да се подобрим още повече, имам невероятни играчи в отбора"

Старши треньорът на националния отбор на Испания Луис де ла Фуенте заяви, че е доволен от победата с 2:0 над Грузия в квалификациите за Световното първенство по футбол през 2026 година.

"Да спечелиш с разгромен резултат 5:0 или 6:0, както мнозина очакваха, всъщност е много трудно. Грузия се защитаваше организирано и имаше отличен вратар. За да спечелиш с такъв резултат, и не става въпрос само за противника, трябва самият ти да играеш на наистина най-високо ниво", каза Де ла Фуенте след срещата.

Това бе трети успех в три мача за европейските шампиони, като те все още нямат загуба, а в следващия кръг излизат срещу тима на България във вторник.

"Трябва да се подобрим още повече. Все още не сме постигнали нищо. В тази група няма място за арогантност, това е страхотна група. Имам невероятни играчи в отбора, които са и добри хора", добави той.

Испанският нападател Микел Оярсабал реализира второто попадение в мача.

"Беше страхотно да вкарам, особено знаейки, че това на практика ни осигури победата. Знаехме, че Грузия ще се защитава с всички сили, което ще ни затрудни. Просто не се възползвахме от шансовете си толкова ефективно, колкото можехме, тъй като по същество контролирахме мача от началото до края. Нашата сила е в колектива", заяви той.

"Много сме щастливи от победата. Отборът игра много добре във всички аспекти. Трябваше да внимаваме за техните преходи и мисля, че се справихме много добре. Защитата като цяло свърши чудесна работа. Това е третата ни победа без допуснат гол, което е важно за изграждане на увереността. Сега ни предстои още един труден мач във вторник", каза защитникът Педро Поро пред испанската телевизия TVE.