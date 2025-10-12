Частични избори за кмет се провеждат в няколко села в страната, в Пазарджик избират нов общински съвет

Частични местни избори за кмет днес се провеждат селата Беласица, Столник, Струпец и Хрищени, а в Пазарджик избират нов общински съвет, съобщиха кореспондентите на БТА.

До насрочването на нови избори за общински съвет в Пазарджик се стигна след като на 17 юли Върховният административен съд касира изборите за общински съветници. С решение на съда е потвърдено решението на Административен съд - Пазарджик, с което е обявен за недействителен изборът за общински съветници в община Пазарджик, произведен на 29 октомври 2023 г. и обявен с решение от 30 октомври 2023 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик, изменено с друго решение от 4 ноември 2023 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик.

Жителите на петричкото село Беласица (област Благоевград) ще гласуват за кмет. В момента длъжността кмет на с. Беласица се изпълнява временно от Величка Спасова до полагането на клетва на новоизбрания кмет. Решението за нейния избор беше взето на редовно заседание на Общинския съвет в Петрич на 15 май заради оставка на досегашния кмет Велик Филчев. Трима са регистрираните кандидати за кмет на селото, гласуването ще се извършва в две секции.

В село Струпец (област Враца) извънредните избори се налагат, след като кметът Пламен Лалов почина. Според решенията на Общинската избирателна комисия (ОИК) Роман, публикувани на интернет страницата на Централната избирателна комисия, регистрираните кандидати са двама. За изборите са назначени две секционни избирателни комисии.

В село Столник кметът Илиян Милатинов също е починал. На извънредно заседание Общинският съвет в Елин Пелин (Софийска област) беше избрана за временно изпълняващ длъжността кмет на селото Стояна Атанасова. Трима са кандидатите за кмет на селото.

В село Хрищени (област Стара Загора) с решение на Централната избирателна комисия бяха прекратени пълномощията на избраната закмет през 2023 г. Радка Желева. Предсрочното прекратяване на пълномощията ѝ е извършено по предложение на Общинската избирателна комисия поради установяване на несъвместимост за изпълняване на длъжността, тъй като е регистрирана като едноличен търговец. Двама кандидати ще се борят днес за кмет на кметството, съобщиха за БТА от ОИК.