В неделя в романското село Струпец избират кмет, кандидатите са двама

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
БТА, Изборната урна, снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова/архив
ВРАЦА,  
10.10.2025 18:41
 (БТА)

Частични  избори за кмет ще се проведат тази неделя в романското село Струпец. Според решенията на Общинската избирателна комисия (ОИК) Роман, публикувани на интернет страницата на Централната избирателна комисия, регистрираните кандидати са двама. Единият е Илия Илиев, издигнат от ДПС. Негов опонент ще е представителят на ГЕРБ Димитринка Йорданова.

За изборите са назначени две секционни избирателни комисии с по деветима членове, както и една подвижна секционна комисия.

До новия вот се стигна, след като досегашният кмет Пламен Лалов почина, казаха за БТА от Община Роман.

 

/ТНП/

