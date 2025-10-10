В неделя в романското село Струпец избират кмет, кандидатите са двама

Частични избори за кмет ще се проведат тази неделя в романското село Струпец. Според решенията на Общинската избирателна комисия (ОИК) Роман, публикувани на интернет страницата на Централната избирателна комисия, регистрираните кандидати са двама. Единият е Илия Илиев, издигнат от ДПС. Негов опонент ще е представителят на ГЕРБ Димитринка Йорданова.

За изборите са назначени две секционни избирателни комисии с по деветима членове, както и една подвижна секционна комисия.

До новия вот се стигна, след като досегашният кмет Пламен Лалов почина, казаха за БТА от Община Роман.