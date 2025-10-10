Подробно търсене

Трима са кандидатите за кмет на елинпелинското село Столник

Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
Трима са кандидатите за кмет на елинпелинското село Столник
Трима са кандидатите за кмет на елинпелинското село Столник
Снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
Село Столник ,  
10.10.2025 15:02
 (БТА)

Трима са кандидатите за кмет на елинпелинското село Столник. Изборите ще се състоят в неделя (12 октомври), сочи справка на сайта на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Елин Пелин. 

Местните жители ще имат възможност да гласуват за Станислав Тасков от „БСП - Обединена левица“, Трифон Свиленов от коалиция „Продължаваме промяната - Демократична България“ и Николай Владимиров, издигнат от „България на регионите“ (ВМРО-БНД, ИТН). 

До избори в село Столник се стигна, след като кметът на населеното място Илиян Милатинов почина. 

На извънредно заседание на Общинския съвет в Елин Пелин през септември бе избрана за временно изпълняващ длъжността кмет на село Столник Румяна Атанасова. 

Изборите в елинпелинското село са насрочени с указ на президента Румен Радев. 

 

/ЛРМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:26 на 10.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация