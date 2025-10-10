Трима са кандидатите за кмет на елинпелинското село Столник. Изборите ще се състоят в неделя (12 октомври), сочи справка на сайта на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Елин Пелин.

Местните жители ще имат възможност да гласуват за Станислав Тасков от „БСП - Обединена левица“, Трифон Свиленов от коалиция „Продължаваме промяната - Демократична България“ и Николай Владимиров, издигнат от „България на регионите“ (ВМРО-БНД, ИТН).

До избори в село Столник се стигна, след като кметът на населеното място Илиян Милатинов почина.

На извънредно заседание на Общинския съвет в Елин Пелин през септември бе избрана за временно изпълняващ длъжността кмет на село Столник Румяна Атанасова.

Изборите в елинпелинското село са насрочени с указ на президента Румен Радев.