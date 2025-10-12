В спокойна обстановка започнаха предсрочните частични местни избори за кметове в три села в област Хасково - Боян Ботево в община Минерални бани, Черногорово в община Димитровград и Славяново в общиха Харманли. Това съобщиха за БТА председателите на Общинските избирателни комисии в Минерални бани - Олга Ванчева, в Димитровград - Димитър Гавазов, и в Харманли - Пенка Каснакова-Димитрова. По техни думи във вчерашния ден за размисъл няма подадени сигнали и жалби за изборни нарушения.

В трите села има по една секция, в която вотът може да бъде произведен ръчно или с машина. В Боян Ботево броят на избирателите е 638, в Черногорово 791 души са с право на глас, а в Славяново - 509 души имат право да пуснат бюлетина.

В Боян Ботево претендентът е само един - Вилдан Мехмед. Тя е излъчена от Движение за права и свободи-ДПС. Другият издигнат от инициативен комитет кандидат - Шабанали Мехмед се отказа от надпреварата.

В село Черногорово кандидатите са трима. По реда на тегления жребий за представяне на партиите и коалициите това са Лидия Молева от ГЕРБ, Христина Статева от Движение за права и свободи-ДПС и Петьо Петков, издигнат от инициативен комитет.

В харманлийското село Славяново за кмет ще се състезават Николай Балабанов, излъчен от инициативен комитет, и Радко Кьосев от БСП-Обединена левица. Балабанов е бившият кмет на населеното място. Той обаче бе отстранен от поста в края на март т. г. след получени сигнали за несъвместима с длъжността му търговска дейност.

Както вече БТА съобщи, паспортните служби в управленията на МВР в Хасково, Димитровград и Харманли работят извънредно.