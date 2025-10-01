Инициативен комитет и кандидат за кмет се отказаха от предизборната надпревара в село Боян Ботево, община Минерални бани

Инициативен комитет и издигнат от него кандидат за кмет се отказаха от предизборната надпревара за частичния предсрочен вот на 12 октомври в село Боян Ботево, община Минерални бани. Решението на Общинската избирателна комисия е публикувано на сайта на институцията.

Тя заличава регистрацията на Инциативния комитет, представляван от Реждеб Мюслюм и кандидата за кмет Шабанали Мехмед. Така за вота остава само един претендент - Вилдан Мехмед от Движение за права и свободи - ДПС.

Отказ на претендент за кмет в близко село - Гълъбец имаше и на предишните частични предсрочни избори на 15 юни т.г., когато кандидатката на "Земеделски народен съюз" Неше Ахмед се оттегли.

На 12 октомври в област Хасково предстоят избори за кмет на още две села. В димитровградското село Черногорово кандидатите са трима - Петьо Петков, издигнат от Инициативен комитет, Христина Статева от Движение за права и свободи – ДПС, и Лидия Молева от ГЕРБ. В харманлийското село Славяново за селски първенец ще се състезават Николай Балабанов, излъчен от Инициативен комитет, и Радко Кьосев от БСП – Обединена левица.