В три села в област Хасково утре избират кметове

В три села в област Хасково избират кметове на населените места утре на предсрочен частичен местен вот. Изборният ден ще започне в 7:00 часа в село Боян Ботево, община Минерални бани, село Черногорово, община Димитровград и в село Славяново, община Харманли и ще приключи до 20:00 часа, освен ако пред секционната комисия няма чакащи, съобщиха от Общинските избирателни комисии (ОИК).

Общо шестима кандидати ще се състезават за местни управници. В Боян Ботево претендентът е само един - Вилдан Мехмед. Тя е излъчена от Движение за права и свободи - ДПС. Другият издигнат от Инициативен комитет кандидат - Шабанали Мехмед се отказа от надпреварата. В селото 638 жители са с право на глас.

В село Черногорово кандидатите са трима. По реда на тегления жребий за представяне на партиите и коалициите това са Лидия Молева от ГЕРБ, Христина Статева от Движение за права и свободи - ДПС и Петьо Петков, издигнат от Инициативен комитет. До урната в Черногорово право да отидат имат 791 души.

В харманлийското Славяново за селски първенец ще се състезават Николай Балабанов, излъчен от Инициативен комитет, и Радко Кьосев от БСП – Обединена левица. Балабанов е бившият кмет на населеното място. Той обаче бе отстранен от поста в края на март т. г. след получени сигнали за несъвместима с длъжността му търговска дейност. Броят на имащите право на глас в Славяново е 509.

Заради вота паспортните служби в управленията на МВР в Хасково, Димитровград и Харманли ще работят извънредно в изборния ден, съобщиха междувременно от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Служителите ще съдействат на гражданите, които нямат валидни документи, да упражнят правото си на глас като ще им бъдат издавани удостоверения за гласуване.