Нормално започна изборният ден в старозагорското село Хрищени

Нормално започна изборният ден на частичните местни избори за кмет в старозагорското село Хрищени, съобщи за БТА председателят на Общинската избирателна комисия в Стара Загора Теодора Крумова. Общо 1484 избиратели ще имат възможност да упражнят правото си на глас в една от двете секции в населеното място. Всички членове на Секционната избирателна комисия са се явили навреме и вече работят. И в двете секции ще се гласува машиннo. Към момента няма жалби или нарушения, както днес, така и през вчерашния ден за размисъл.

БТА припомня, че двама кандидати ще се борят на предстоящите частични местни избори за кмет на кметство в село Хрищени. Кандидати за поста са Богдана Тонева и Радка Желева. С решение на Общинския съвет в Стара Загора за временно изпълняваща длъжността кмет на кметство Хрищени беше избрана Цветослава Тончева.

Първата активност на вота се очаква около 11:00 часа.