На граничен пункт "Стрезимировци" сръбските власти временно са преустановили пропускането на камиони с товар на изход от България

По пътя към Сърбия, на съпределния пункт на ГКПП "Стрезимировци", сръбските гранични власти временно са преустановили пропускането на камиони с товар на изход от България. На изход от Сърбия се пропускат всички моторни превозни средства (МПС), съобщиха от "Гранична полиция" на сайта си. Трафикът е нормален на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

Трафикът на границите с Турция, Република Северна Македония, Румъния и Гърция е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

При Дунав мост при Русе се извършва основен ремонт на българския участък, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

По пътя Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности от гръцка страна. Властите там са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.