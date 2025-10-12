В спокойна обстановка започнаха изборите за общински съветници в Пазарджик

Нормално и в спокойна обстановка започнаха изборите за общински съветници в община Пазарджик, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов.

По избирателни списъци броят на имащите право на глас е 96 912, каза за БТА председателят на Общинската избирателна комисия Стефан Димитров. В общината са разкрити 151 избирателни секции, като две от тях са подвижни, а 20 са за хора със зрителни увреждания или затруднения в придвижването.

Повече от 200 служители на МВР са ангажирани с охраната на обществения ред в изборния ден. Дежурни гишета в сектор "Български документи за самоличност" ще работят днес от 08:30 до 19:30 ч. Ще бъдат връчвани вече изработените лични карти на гражданите, които ще гласуват, а на тези, които са ги загубили, повредили, унищожили или са им откраднати, ще им бъдат издавани удостоверения за гласуване. Удостоверението се издава единствено да послужи на гражданите да упражнят своето избирателно право.