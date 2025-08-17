Подробно търсене

"Еър Канада" не поднови дейността си днес, както обяви, заради съпротива на синдикат

Иво Тасев
"Еър Канада" не поднови дейността си днес, както обяви, заради съпротива на синдикат
"Еър Канада" не поднови дейността си днес, както обяви, заради съпротива на синдикат
Протестиращи стюардеси и стюарди на "Еър Канада" на летището на Ванкувър, 16 август 2025 г. Снимка: Ethan Cairns/The Canadian Press via AP
Отава,  
17.08.2025 21:52
 (БТА)

Канадската авиокомпания "Еър Канада" съобщи, че се отказва от заявеното намерение да възобнови дейностите си днес, след като синдикатът, представляващ 10 000 стюардеси и стюарди, обяви, че ще се противопостави на издадената заповед за връщане на работа, предаде Асошиейтед прес.

Стюардите и стюардесите на компанията започнаха стачка вчера с искане за увеличение на заплатите.

Досега от стачката са засегнати около 130 000 пътници дневно от всички краища на света, и то в разгара на летния туристически сезон, отбелязва АП.

Канадският съвет за индустриални отношения (Canada Industrial Relations Board/CIRB) бе наредил на стачкуващите служители да се върнат на работа до 14:00 ч. местно време днес.

/ГГ/

