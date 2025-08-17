"Еър Канада" не поднови дейността си днес, както обяви, заради съпротива на синдикат

Канадската авиокомпания "Еър Канада" съобщи, че се отказва от заявеното намерение да възобнови дейностите си днес, след като синдикатът, представляващ 10 000 стюардеси и стюарди, обяви, че ще се противопостави на издадената заповед за връщане на работа, предаде Асошиейтед прес.

Стюардите и стюардесите на компанията започнаха стачка вчера с искане за увеличение на заплатите.

Досега от стачката са засегнати около 130 000 пътници дневно от всички краища на света, и то в разгара на летния туристически сезон, отбелязва АП.

Канадският съвет за индустриални отношения (Canada Industrial Relations Board/CIRB) бе наредил на стачкуващите служители да се върнат на работа до 14:00 ч. местно време днес.