Стачката на кабинния екипаж на "Еър Канада" вече е засегнала 500 000 пътници

Стачката на кабинния екипаж в най-големия канадски въздушен превозвач "Еър Канада" (Air Canada), която започна на 16 август, вече е засегнала около 500 000 пътници, пише в. "Глоуб енд мейл".

Изданието припомня, че отмяната на полети е започнала на 14 август, когато стана известно, че синдикатът, представляващ 10 000 стюардеси и стюарди, и ръководството на превозвача не могат да постигнат трудово споразумение. Синдикатът настоява за увеличение на заплатите, както заплащането на времето на земята между полетите и при качването на пътниците.

В деня на началото на стачката федералният министър на труда на Канада Пати Хайду е инструктирала Канадския съвет по трудовите отношения да се намеси и да принуди синдиката да прекрати стачката вчера, за да могат страните да продължат спора, докато не бъде сключено ново споразумение. Синдикатът обаче отказа да се съобрази с тези искания.

Флотилията самолети на "Еър Канада" остана приземена и днес, след като кабинният екипаж отхвърли разпореждането на Канадският съвет за индустриални отношения (Canada Industrial Relations Board - CIRB) да прекрати стачката и да бъдат започнати преговори, допълва Ройтерс.

Синдикатът отказа, създавайки почти безпрецедентен конфликт с канадското правителство, което поиска заповедта за връщане на работа.

Канадският съюз на държавните служители (CUPE), който представлява 10 000 от кабинния екипаж, настояваше за преговорно решение, заявявайки, че обвързващият арбитраж ще облекчи натиска върху авиокомпанията.

В събота кабинетът на страната предприе действия за прекратяване на стачката на кабинния екипаж на "Еър Канада" и възложи на Съвета за индустриални отношения на Канада да наложи задължителен арбитраж за решаване на трудовия спор, припомня Ройтерс.

Правителството на страната не отговори до момента на исканията на Ройтерс за коментар.

Вчера "Еър Канада" съобщи, че се отказва от заявеното намерение да възобнови работа, след като синдикатът, представляващ кабинния екипаж, обяви, че ще се противопостави на издадената заповед за връщане на работа.

Досега от стачката са засегнати около 130 000 пътници дневно от всички краища на света, и то в разгара на летния туристически сезон.