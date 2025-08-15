"Еър Канада" отменя повечето от днешните 700 полета заради стачка

Очаква се "Еър Канада" (Air Canada) да отмени по-голямата част от своите приблизително 700 полета днес преди планираната утре стачка на членуващите в синдикат стюарди и стюардеси, предаде Ройтерс. Това ще принуди около 100 000 пътници да търсят алтернативни планове за пътуването си.

Най-големият канадски превозвач обяви вчера, че ще отмени няколко десетки полета до края на деня и около 500 полета до края на днешния ден, тъй като неговите 10 000 стюарди и стюардеси се готвят за стачка заради застоя в преговорите по договори за по-високи заплати и неплатен труд.

Марк Наср, главен оперативен директор на "Еър Канада", заяви, че сложността на маршрутната мрежа на превозвача, която управлява над 250 самолета с полети до повече от 65 страни, изисква тя да започне да намалява обслужването, преди да го спре напълно в събота. Подновяването на операциите ще отнеме седмица.

"Това просто не е система, която можем да стартираме или спрем с натискането на бутон", каза Наср пред медии в Торонто.

Данните на сайта за проследяване на полетите "ФлайАуеър" (FlightAware) показват, че "Еър Канада" е отменила само 10 полета вчера следобед.

Стачка би нанесла голям удар на туристическия сектор на страната в разгара на летния туристически сезон и би поставила отново на изпитание управляващото либерално правителство под ръководството на премиера Марк Карни, което е било помолено от превозвача да се намеси и да наложи арбитраж.

"Еър Канада" и нейният нискотарифен филиал "Еър Канада руж" (Air Canada Rouge) обикновено превозват около 130 000 пътници на ден. "Еър Канда" е и чуждестранният превозвач с най-голям брой полети до САЩ.

Американският превозвач "Юнайтед еърлайнс" (United Airlines), партньор в споделянето на кодове с "Еър Канада" обяви, че е издал разрешение за пътуване, за да помогне на клиентите да управляват своите планове за пътуване.

Два дни преди евентуалното спиране на полетите пътниците на "Еър Канада" изразиха опасения пред Ройтерс заради риска да пропуснат почивките си или да бъдат блокирани в чужбина, а много от тях изразиха и подкрепа за стюардите и стюардесите.

Спорът е свързан с начина, по който авиокомпаниите компенсират стюардите и стюардесите. Повечето традиционно им плащат само, когато самолетите са в движение.

При последните преговори обслужващият персонал в Северна Америка е поискал компенсация за отработени часове, включително за задачи като качване на пътници и чакане на летището преди и между полетите.

Синдикатът обяви, че "Еър Канада" е предложила да започне да компенсира стюардите и стюардесите за неплатена работа, която според неговъзлиза на около 35 часа на месец - но само в размер на 50 на сто от тяхната почасова ставка.

Авиокомпанията заяви, че е предложила увеличение от 38 на сто на общото им възнаграждение за четири години, с ръст от 25 на сто през първата година. Синдикатът не обяви публично какво е поискал по отношение на по-високите заплати.