Росен Божинов игра отново пълни 90 минути за Антверп, който завърши наравно срещу Шарлероа

Българският защитник Росен Божинов изигра втори пълни 90 минути за белгийския Антверп, който в четвъртия кръг на местната Джупилер-лига завърши 1:1 като гост на Шарлероа.

Божинов получи една от най-високите оценки за представянето си. Младежкият национал отново бе на много високо ниво и заслужи доверието за пореден път на своя треньор Вилс.

Фарук Адеками даде аванс на Антверп още в 13-ата минута, но Парфе Гиягон изравни за Шарлероа в 34-ата минута.