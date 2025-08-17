Росен Божинов игра отново пълни 90 минути за Антверп, който завърши наравно срещу Шарлероа

Подробно търсене

Боян Денчев
снимка: БТА
Брюксел,  
17.08.2025 21:43
 (БТА)

Българският защитник Росен Божинов изигра втори пълни 90 минути за белгийския Антверп, който в четвъртия кръг на местната Джупилер-лига завърши 1:1 като гост на Шарлероа.

Божинов получи една от най-високите оценки за представянето си. Младежкият национал отново бе на много високо ниво и заслужи доверието за пореден път на своя треньор Вилс. 

Фарук Адеками даде аванс на Антверп още в 13-ата минута, но Парфе Гиягон изравни за Шарлероа в 34-ата минута.

/БД/

Към 22:51 на 17.08.2025 Новините от днес

