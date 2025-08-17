Подробно търсене

Пожарът между Велико Търново и Дебелец , в района на Присовските завои, е локализиран

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Снимка: Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Велико Търново,  
17.08.2025 22:28
 (БТА)

Пожарът между Велико Търново и Дебелец - в района на Присовските завои, е локализиран, съобщиха от пресцентъра на Общината.

В овладяването на пламъците участваха екипи на пожарната, хеликоптер "Кугър", доброволци и горски служители. Общо десет пожарни автомобили и над 30 пожарникари бяха на терен, заедно със служители на горското стопанство. С техника са се включили и фирмите „Надежда“, „Услуги ВТ“ и „Пътни строежи“.

Продължава наблюдението върху локалните огнища от дежурните екипи на пожарната. Над 100 декара са поразените площи, по първоначални данни, посочи кметът Даниел Панов.

По случая е образувано досъдебно производство.

 

/БИ/

