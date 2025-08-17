Подробно търсене

Асен Даскалов
Доволен съм, но винаги играем за победа, заяви треньорът на Локомотив София Станислав Генчев след равенството срещу Лудогорец
снимка: Минко Чернев/БТА
Разград,  
17.08.2025 21:08
Изказвания след мача от петия кръг в Първа лига между Лудогорец и Локомотив София (0:0)

Станислав Генчев (треньор на Локомотив): 
"Доволен съм от това, което показа отборът. В атака можем повече. Това беше едно от най-неприятните гостувания. Мачът беше задължителен за тях. Имахме някои чисти ситуации в атака, но заслужено спечелихме точката заради играта в защита и характера в последните минути.

Няма как голмайсторът на отбора да не е важен, но другите се включиха доста добре. Доволен съм. Изпълнихме плана ни в защита, но в атака можем доста повече. В първите пет кръга играхме с три евроучастника, включително и с шампиона на България. Ние сме състав само на няколко месеца - с нов треньор и нова схема. Иска ми се да трупаме точки, но истината е, че във всеки един мач играем за победа."

