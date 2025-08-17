Подробно търсене

Лудогорец завърши наравно на собствен терен срещу Локомотив София

Асен Даскалов
снимка: Владимир Шоков/БТА
Разград,  
17.08.2025 21:01
 (БТА)

Мач от петия кръг в Първа футболна лига:

Лудогорец - Локомотив София - 0:0 
голмайстори: 
жълти картони: Садио Дембеле (Локомотив София)
главен съдия: Георги Кабаков
"Хювефарма Арена", Разград
състави
Лудогорец: Серджио Падт, Антон Недялков (80-Иван Йорданов), Диниш Алмейда, Идан Нихмиас, Франсиско Сон, Ивайло Чочев (74-Матеус Машадо), Дерой Дуарте, Филип Калоч (46-Петър Станич), Станислав Иванов (63-Бърнард Текпетей), Мунир Шуиар (63-Ерик Маркус), Ерик Биле
Локомотив: Мартин Величков, Божидар Кацаров, Садио Дембеле, Реян Даскалов, Райън Бидунга, Патрик-Габриел Галчев, Ерол Дост (87-Христо Митев), Диего Рапосо (69-Красимир Станоев), Кауе Карузо Алвеш (61-Луан Аугусто), Спас Делев (87-Октавио), Митко Митков (61-Джуниет Али)

Лудогорец завърши наравно 0:0 пред собствена публика срещу Локомотив София в двубой от петия кръг в Първа лига.

В първия четвърт час на двубоя темпото беше ниско, а Антон Недялков и Ерик Биле опитаха да открият резултата, но не затрудниха Серджио Падт.

В 27-ата минута Идан Нихмиас направи подари топката на нападателя на гостите Спас Делев, но той не се възползва от ситуацията и Падт спаси вратата си от попадение.

Последваха силни минути за шампионите, които не успяха да създадат опасни възможности пред вратата, пазена от Мартин Величков. В последните секунди на първата част шут на Дерой Дуарте беше блокиран.

"Зелените" отново бяха близо до гола в 53-ата минута, когато Петър Станич принуди Великов да се намесва решително. 

Първата сериозна голова възможност за Лудогорец дойде в 54-ата минута, при която Петър Станич стреля от упор, но Мартин Величков спаси.

Две минути по-късно "орлите" направиха добра атака, при която Станислав Иванов центрира, но Ивайло Чочев не успя да уцели вратата.

След близо час игра гредата спаси Локомотив от попадение. Ерик Биле стреля с глава, а кълбото се отби в страничния стълб.

В 64-ата минута столичани можеха да изненадат Лудогорец, но ударът на Луан Аугусто беше блокиран.

Три минути след това Ивайло Чочев шутира, но Райън Бидунга изби в ъглов удар.

В 79-ата минута удар на Ерик Маркус отново срещна гредата на вратата на Локомотив.

До края на срещата натискът на домакините не даде резултат и Лудогорец за първи път този сезон загуби точки. "Зелените" са на първо място в класирането с актив от 13 точки. 

Локомотив София няма поражение през новия сезон и е с 9 пункта на шесто място в Първа лига.

Столичани за първи път в историята си не загубиха при гостуване в Разград. 

/БД/

Към 21:17 на 17.08.2025 Новините от днес

