ЦСКА спечели първите места от първия етап на Четвъртото издание на футболния турнир за деца „Pernik Cup“

ЦСКА спечели четвъртото издание на футболния турнир „Pernik Cup“, който се организира от детско-юношеската школа Академия Металург и e под егидата на Български футболен съюз (БФС), съобщи за БТА треньорът и мениджър на пернишкия клуб Мартин Стефанов. Школата на "червените" спечели първите места в двете възрастови групи, като при родените 2013-та година на финал се изправиха срещу Левски, а срещата завърши с резултат 5:0 в полза на ЦСКА. При родените 2014 на финал ЦСКА играха срещу Пирин Благоевград, а мачът приключи отново в полза на ЦСКА - 4:2.

Той добави, че на това издание за първи път e включен и футбол 9, също така за първи път състезанието е разделено на два етапа. В първия, който се проведе този уикенд - се изиграха мачовете за деца родени 2013 г. и 2024 г. Следващата седмица от 22 – 24 август ще се състоят срещите за наборите 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г., като децата ще играят на три терена едновременно.

В първия етап участие са взели едни от водещите школи в страната, като в Перник са пристигнали 24 отбора от близо 15 клуба. В рамките на три дни са се изиграли близо 73 мача, а във втория кръг - броят на мачовете ще надхвърли 150, уточни Стефанов.

Съдийският наряд е подсигурен от Областен съвет (ОС) на БФС в Перник, каза още треньорът на Академия Металург. Той допълни, че за първи път по време на турнира се излъчват срещите на живо на фейсбук страницата на организацията.

Мартин Стефанов изказа благодарност за подкрепата и съдействието на Община Перник, на спонсорите и партньорите, както и ОС на БФС - Перник.