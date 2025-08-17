Подробно търсене

Лудогорец и Локомотив София не излъчиха победител

Асен Даскалов
снимка: Бисер Тодоров/БТА
София,  
17.08.2025 20:57
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от петия кръг в Първа лига:

Лудогорец - Локомотив София - 0:0

по-късно днес:
Ботев Враца - Левски 

от събота:
Спартак Варна - Черно море      - 1:3 (1:2)
Голмайстори: 0:1 Георги Лазаров 2, 1:1 Алешандре да Силва-Шанде 12, 
1:2 Николай Златев 39, 1:3 Фелипе Кардозо 90

Берое - Ботев Пловдив   - 1:2 (0:0)
голмайстори: 1:0 Нене 46, 1:1 Димитър Митков 81, 1:2 Карлос Алгара 90-автогол
червен картон: Емил Мартинов (Ботев) 55

понеделник:
Септември - Добруджа 
Арда Кърджали - ЦСКА - отложен

от петък:
ЦСКА 1948 - Монтана         - 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Георги Русев 30, 2:0 Мамаду Диало 55, 
2:1 Борис Димитров 73

Локомотив Пловдив - Славия - 2:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Франсиско Политино 57, 1:1 Тони Тасев 84-дузпа, 
2:1 Петър Андреев 90 

    временно класиране:
 1. Лудогорец           5   4  1  0  11:1  13 точки
 2. Левски              4   4  0  0  11:2  12
 3. Черно море          5   3  2  0  10:3  11
 4. Локомотив Пловдив   5   3  2  0   5:2  11
 5. ЦСКА 1948           5   3  1  1   7:5  10
 6. Локомотив София     5   2  3  0   6:2   9 
 7. Добруджа            4   2  0  2   5:5   6 
 8. Арда Кърджали       4   1  2  1   6:2   5
 9. Берое               5   1  2  2   5:9   5
10. Ботев Пловдив       5   1  1  3   4:10  4
11. Спартак Варна       5   0  3  2   4:7   3
12. Ботев Враца         4   0  3  1   3:4   3
13. ЦСКА                4   0  3  1   2:3   3
14. Монтана             5   0  2  3   2:11  2
15. Славия              5   0  1  4   4:11  1 
16. Септември София     4   0  0  4   4:12  0

/АВ/

Към 21:19 на 17.08.2025 Новините от днес

