Военнослужещи с два вертолета участват в потушаването на три големи пожара в страната

Биляна Иванова
Снимка: Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
София,  
17.08.2025 19:30
 (БТА)

Военнослужещи от Сухопътните войски и Военновъздушните сили с два вертолета участват в потушаването на три големи пожара, възникнали в страната. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО). 

Екипаж от състава на 24-а авиобаза в Крумово с вертолет "Кугър" излетя в 17:29 ч., за да се включи в потушаването на големия пожар, възникнал в района на местността Седми километър край Стара Загора. Помощ на огнеборците оказват и 28 военнослужещи от Втора механизирана бригада с шест специализирани машини, които в 17:40 ч. напуснаха района на военното формирование и се отправиха към засегнатия от огъня район, обясниха от министерството.

Разрастването на пожара, възникнал край Дебелец, област Велико Търново, наложи участието на военнослужещи от военно формирование 22 790 – Горна Оряховица от състава на Сухопътните войски в овладяването на огнената стихия. Там екипаж с вертолет "Кугър" продължава да облива с вода от въздуха засегнатите от пожара терени.  

Продължават работата си и военнослужещите от Трето бригадно командване, които от сутринта помагат за потушаването на огнените огнища над с. Илинденци в Пирин.

 

/БИ/

