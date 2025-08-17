Военнослужещи с два вертолета участват в потушаването на три големи пожара в страната

Военнослужещи от Сухопътните войски и Военновъздушните сили с два вертолета участват в потушаването на три големи пожара, възникнали в страната. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

Екипаж от състава на 24-а авиобаза в Крумово с вертолет "Кугър" излетя в 17:29 ч., за да се включи в потушаването на големия пожар, възникнал в района на местността Седми километър край Стара Загора. Помощ на огнеборците оказват и 28 военнослужещи от Втора механизирана бригада с шест специализирани машини, които в 17:40 ч. напуснаха района на военното формирование и се отправиха към засегнатия от огъня район, обясниха от министерството.

Разрастването на пожара, възникнал край Дебелец, област Велико Търново, наложи участието на военнослужещи от военно формирование 22 790 – Горна Оряховица от състава на Сухопътните войски в овладяването на огнената стихия. Там екипаж с вертолет "Кугър" продължава да облива с вода от въздуха засегнатите от пожара терени.

Продължават работата си и военнослужещите от Трето бригадно командване, които от сутринта помагат за потушаването на огнените огнища над с. Илинденци в Пирин.