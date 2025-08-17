Подробно търсене

Дунав Русе простигна трета поредна победа във Втора лига
снимка: БТА
Петрич,  
17.08.2025 20:24 | ОБНОВЕНА 17.08.2025 22:07
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 4-ия кръг във Втора лига:

Беласица (Петрич) – Спартак (Плевен) – 1:1 (0:1)

Дунав (Русе) - ЦСКА II (София)       - 2:0 (1:0)              

понеделник:
Лудогорец II (Разград) – Вихрен (Сандански)

вторник:        
Етър (велико Търново) – Янтра (Габрово)

Черноморец 1919 (Бургас) - почива


от събота:
Марек (Дупница) - Фратрия (Варна) -  1:3 (0:1)
голмайстори: 0:1 Иван Брикнер 26, 0:2 Айвън Ангелов 51, 0:3 Ерик Манолков 88, 1:3 Борислав Николов 90+2

Спортист (Своге) – Севлиево – 1:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Кристиян Христов 60, 1:1 Стелиян Добрев 90+6-дузпа

Хебър (Пазарджик) – Миньор (Перник)
голмайстори: 0:1 Преслав Йорданов 21, 1:1 Николай Ганчев 68

Пирин (Благоевград) – Локомотив (Горна Оряховица) – 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Акинтомиде Айени 87

             Класиране:
 1. Фратрия (Варна)               4    4   0   0    10:3    12     
 2. Дунав (Русе)                  3    3   0   0    6:1     9
 3. Спортист 2009 (Своге)         4    1   3   0    4:3     6
 4. Локомотив (Горна Оряховица)   4    2   0   2    4:4     6
 5. Вихрен (Сандански)            3    2   0   1    3:3     6
 6. Хебър 1918 (Пазарджик)        4    1   2   1    6:6     5
 7. Марек (Дупница)               4    1   2   1    2:3     5
 8. Пирин (Благоевград)           3    1   1   1    2:2     4
 9. Спартак (Плевен)              4    1   1   2    3:5     4               
10. Лудогорец II (Разград)        3    1   0   2    5:4     3               
11. Янтра 2019 (Габрово)          3    0   3   0    4:4     3
12. Миньор (Перник)               4    0   3   1    3:4     3
13. ЦСКА II (София)               4    1   0   3    4:8     3
14. Севлиево (Севлиево)           4    0   3   1    1:3     3
15. Черноморец 1919 (Бургас)      3    0   2   1    3:4     2
16. Беласица (Петрич)             3    0   2   1    2:3     2
17. Етър (Велико Търново)         3    0   2   1    1:3     2

