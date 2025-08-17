Подробно търсене

ОБНОВЕНА Овладян е пожарът в гористата местност край квартал "Пройновци" в Габрово

Биляна Иванова, Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов
Овладян е пожарът в гористата местност край квартал "Пройновци" в Габрово
Овладян е пожарът в гористата местност край квартал "Пройновци" в Габрово
Пожар в Габрово. Снимка: Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов
Габрово,  
17.08.2025 20:17 | ОБНОВЕНА 17.08.2025 21:22
 (БТА)

Овладян е пожарът в гористата местност край квартал "Пройновци" в Габрово, съобщи за БТА директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" комисар Пламен Генчев. 

Пожарът възникна във високата част на квартал "Пройновци" в Габрово. Засегната е смесена гора, като изгоряла също е част от поляна. Огънят е избухнал в късния следобед на неделния ден според живущи в квартала. 

Дежурен екип ще остане на място цяла нощ, посочи Генчев. Рано е да се говори за причината за възникването на пожара, коментира той и уточни, че тя тепърва ще се установява. Важното е, че пожарът е овладян и ще се наблюдава, заяви комисарят. 

Овладян е също и втори пожар - в село Донино. Там са горели стопански постройки.

 

/БИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:49 на 17.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация