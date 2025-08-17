Овладян е пожарът в гористата местност край квартал "Пройновци" в Габрово, съобщи за БТА директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" комисар Пламен Генчев.

Пожарът възникна във високата част на квартал "Пройновци" в Габрово. Засегната е смесена гора, като изгоряла също е част от поляна. Огънят е избухнал в късния следобед на неделния ден според живущи в квартала.

Дежурен екип ще остане на място цяла нощ, посочи Генчев. Рано е да се говори за причината за възникването на пожара, коментира той и уточни, че тя тепърва ще се установява. Важното е, че пожарът е овладян и ще се наблюдава, заяви комисарят.

Овладян е също и втори пожар - в село Донино. Там са горели стопански постройки.