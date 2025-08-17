Военни се включиха в потушаването на три големи пожара в страната; частично бедствено положение обявиха в Стара Загора

Военнослужещи от Сухопътните войски и Военновъздушните сили с два вертолета участват в потушаването на три големи пожара в страната, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО). Това са пожарите в местността Седми километър край Стара Загора, край Дебелец във Великотърновско, както и над село Илинденци в Пирин.

В пожара в Старозагорско изгоряха 15-20 постройки, а местната власт обяви частично бедствено положение. Неизправен тежкотоварен автомобил предизвика пожара край Дебелец.

И днес продължава борбата с огъня в Илинденци. А за вчерашния пожар в Българово, който засегна около 20 постройки, има задържан заподозрян.

Област Благоевград - Илинденци

Продължават действията за потушаване на пожара над село Илинденци в Пирин. Общо 20 военнослужещи от Трето бригадно командване – Благоевград с четири специализирани машини от ранна утрин бяха на терен и заедно с пожарникари, горски служители и доброволци полагат усилия за гасенето на огнищата, съобщиха от Министерството на отбраната.

Усилията, които полагат колегите на място, дават резултат, но вятърът вчера успя да предизвика ново огнище, различно от досегашните, каза в ефира на бТВ главен комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи и бивш директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Той успокои, че няма разпространение на пожара, т.е. "да пълзи" към Пирин и да обхваща още територии. Гл. ком. Николов съобщи, че около 150 човека пожарникари и горски работници са на терен, както и повече от 20 пожарни автомобила. По думите му доброволците днес са малко.

Област Бургас - Българово

Мъж е задържан във връзка с пожара, който избухна вчера във вилната зона на град Българово в община Бургас, съобщи за БТА кметът на Българово Константин Щерионов. "Знам, че има задържан, но не мога да кажа със сигурност дали е местен човек. По първоначална информация е от вилната зона", коментира Щерионов. По думите му огънят е бил овладян още вчера следобед, но на място днес все още дежурят противопожарни коли.

Пожарът е засегнал около 20 постройки, повечето от които са вилни сгради. Според кмета около 20 процента от тях са били обитаеми към момента на пожара. По случая е образувано досъдебно производство. Извършен е оглед на място. Задържаният мъж е заподозрян за предизвикването на пожара, каза също Щерионов.

Област Бургас - Несебър

Пожар горя в близост до аквапарка в Несебър, съобщиха за БТА от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) – Бургас. Сигналът е подаден малко след 13:00 часа. Горяха сухи треви и храсти, като един автомобил изгоря напълно. Първоначално на място бяха изпратени два противопожарни автомобила от РСПБЗН – Несебър. Заради силния вятър огънят бързо се е разпространил, което е наложило включването на допълнителни екипи от Поморие и Бургас.

Не се стигна до застрашаване на сгради или необходимост от евакуация. Заради пожара бе затворен пътят между Равда и Несебър в посока Бургас. Автомобилите се пренасочваха по вътрешния път през Равда, където се образуваха големи задръствания. По-късно пожарът бе локализиран, а движението бе отворено и в двете посоки.

Област Велико Търново - Дебелец

Неизправен тежкотоварен камион предизвика пожар на три места в района на Велико Търново и западния вход на Дебелец. Първо две огнища в района на Дебелец бяха овладени и локализирани от екипите на Регионална служба "Пожарна безопасност и защита на населението". На помощ са се притекли доброволци от Дебелец, включена е и тежка верижна техника за просеки, осигурени са водоноски. Огънят е достигнал дворните пространства на две къщи в Дебелец, но е загасен, няма пострадали, съобщиха от пресцентъра на Община Велико Търново.

Екипите на пожарната се бориха последно с третото огнище - в района на Присовските завои и военния завод "Терем - Ивайло". Ръководството на предприятието е било уведомено. Поради труднодостъпния терен овладяването на пожара е затруднено, въпреки усилията на екипите. В тази връзка е отправено искане за включване на хеликоптер в потушаването на пожара и срещу неговото разрастване. По-късно хеликоптер се включи в гасенето, заедно с екипи от Велико Търново, Горна Оряховица и Дряново, съобщиха за БТА от общинската администрация във Велико Търново. От Министерството на отбраната допълниха, че екипаж от състава на 24-а авиобаза в Крумово с вертолет "Кугър" е излетял в 14:20 ч., за да се включи в действията за потушаването на пожара.

От Общината информираха, че са локализирани пламъците и в третото огнище- в района на Присовските завои. Продължава наблюдението върху локалните огнища от дежурните екипи на пожарната. Над 100 декара са поразените площи, по първоначални данни, посочи кметът Даниел Панов.

Има заподозрян за пожара. По информация на свидетели това е водач, който е шофирал неизправен тежкотоварен камион. Започнато е досъдебно производство.

Област Габрово - кв. "Пройновци"

Пожар възникна във високата част на квартал "Пройновци" в Габрово. Засегната е смесена гора, като е изгоряла и част от поляна. Огънят е избухнал в късния следобед на неделния ден според живущи в квартала. За БТА директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" комисар Пламен Генчев съобщи, че пожарът е овладян. Дежурен екип ще остане на място цяла нощ, посочи Генчев. Рано е да се говори за причината за възникването на пожара, коментира той и уточни, че тя тепърва ще се установява. Важното е, че пожарът е овладян и ще се наблюдава, заяви комисарят.

Овладян е също и втори пожар - в село Донино. Там са горели стопански постройки.

Област Стара Загора - местност Седми километър

Пожар гори в местността Седми километър край Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР - Стара Загора. Сигналът е получен минути след 15:00 часа. На място бяха около 100 доброволци и екипи на пожарната. Задействана бе системата за ранно предупреждение BG-ALERT. Местността е на пътя Стара Загора – Старозагорски минерални бани. Заради пожара бе спряно движението по пътя от Стара Загора до разклона за село Пряпорец. Обходът е през село Борилово.

Заради пожара бе обявено частично бедствено положение. Кметът на общината Живко Тодоров обясни, че пожарът е във вилна зона с над 300 къщи, от които между 15 и 20 са изгорели. Благодарение на бързата намеса на полицейските и пожарни екипи, хората са евакуирани и няма пострадали. Тодоров увери, че няма опасност за хората, а дежурни екипи ще има през цялата нощ.

Живко Тодоров посочи, че предстои да бъде направен оглед на всички щети и да бъде оповестена по-подробна информация. По думите му всяка дейност може да е причина за пожара, като тя ще бъде установена от разследващите органи. Пътят ще бъде затворен до момента, в който сме сигурни, че може да се възстанови нормалното движение, каза още кметът.

Пожарът е под контрол, но все още не е локализиран, каза директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" ст. комисар Стоян Колев. Той определи пожара като „труден“. Включили са се 14 пожарни екипа, по спешност са ангажирани всички структури от областта, пристигнали са и екипи от Пловдив и Сливен. Два екипа от Пловдив подсигуряват град Стара Загора за евентуални други произшествия поради липса на екипи и техника. Колев посочи, че всички институции са се задействали за рекордно време и добави, че е имало буквално изнесени хора от опасни места.

Полицейските екипи също са започнали работа незабавно след сигнала, посочи директорът на Областната дирекция на МВР ст. комисар Красимир Христов. Една част от служителите осигуряват движението в района, друга част са помогнали за евакуацията на възрастни и болни хора в района на пожара, както и за организацията. Работи се и по разследване на причините за пожара, като към момента не могат да се дадат конкретни данни. Обработват се множество сигнали.

Електроподаването в района е преустановено, каза секретарят на Община Стара Загора Николай Диков. Ток ще бъде осигурен веднага, след като е сигурно, че всичко е обезопасено. Частичното бедствено положение ще е в сила минимум 24 часа.

На място бе и областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов. Той поздрави всички отговорни институции за бързата реакция и апелира гражданите да бъдат особено внимателни. Не поставяйте под изпитание възможностите на тези хора, които за пореден път доказаха, че са професионалисти, каза той.