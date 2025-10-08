На днешния ден преди 22 години е открит обновеният Национален пресклуб на БТА в София

На 8 октомври 2003 г. в София е открит напълно обновеният Национален пресклуб на БТА на четвъртия етаж в сградата на агенцията. Той е част от мрежата медийни центрове на агенцията в страната и в чужбина, обединени под марката „Национален пресклуб БТА”.

На церемонията по откриването присъстват министърът на външните работи Соломон Паси и министърът по европейските въпроси Меглена Кунева, заедно с гостуващия в България министър по европейските въпроси на Великобритания Денис Макшейн.

След официалното откриване генералният директор на БТА Максим Минчев дава първата пресконференция в обновената зала и представя възможностите на Националния пресклуб. Той е оборудван със съвременна аудио-визуална техника, безжичен Интернет, възможност за предаване на информация от пресконференциите, видеоекрани, нова система за преводи, аудио-визуални връзки, телемостове. Допълнителни екстри са възможностите за аудио и видео записи, снимки, CD, клипинг, кетъринг, специална рекламна стена.

От построяването на сградата на БТА през 1960 г. залата на четвъртия етаж дълги години е била място за събрания, културни събития и традиционното връчване на наградата „Спортист на Балканите“. През 1991 г. се оформя като пресклуб на агенцията, а от 2003 г. започва да работи като напълно обновен „Национален пресклуб на БТА“. Той е първото място в България, където провежданите събития се излъчват онлайн.

Националният пресклуб на БТА в София се утвърждава като предпочитано място за пресконференции за българския бизнес, политически, неправителствени и браншови организации, държавни институции и чужди представителства, изявени личности от света на спорта, културата и науката от България и чужбина. Световноизвестни имена като Умберто Еко, Сидни Шелдън, Алън Паркър, Андрей Кончаловски, Вили Клаас, Евгений Евтушенко, Уйлям Мередит, Любиша Самарджич, Иржи Менцел, Люк Монтание, Ал Бано, Бианка Джагър, Захи Хауас, Амоз Оз, Никита Михалков, Нанси Хюстън, Джон Кехоу, Миша Глени, Ричард Ран, Свами Дев Мурти, Вили Клаас, Ребека Хармс, Хадисе, проф. Радей Шиям Шарма, проф. Ернст Мулдашев, са сред избралите Националния пресклуб за своите срещи с представители на медиите.

Успоредно с развитието и утвърждаването на пресклуба в София като национално медийно средище, БТА изгражда мрежа от национални пресклубове в цялата страна, разширявайки достъпа до трибуната на агенцията. Първият разкрит извън столицата е този в старопрестолния Велико Търново през 2003 г., а генералният директор на БТА Кирил Вълчев продължи разгръщането на мрежата от пресклубове.

Към момента националните пресклубове на БТА са 43. От тях 27 се намират в областните градове София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол. В необластните градове Казанлък, Петрич, Самоков, Свищов и Троян те са пет на брой. Осем са извън страната - в Анкара (Турция), Белград (Сърбия), Босилеград (Сърбия), Букурещ (Румъния), Одеса (Украйна), Скопие (Република Северна Македония) и Тараклия (Молдова) и на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън в Антарктида. Два от пресклубовете са непостоянни - на борда на първия български военен научно-изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ и на Панаира на книгата.